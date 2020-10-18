Тбилиси лидирует по количеству новых случаев инфицирования коронавирусом

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. За последние сутки в Тбилиси зарегистрирован 471 новый случай инфицирования коронавирусом, заявила руководитель боксированного отделения Тбилисской инфекционный больницы Марина Энделадзе.
За минувшие сутки в Грузии был зарегистрирован новый рекорд по количеству числа инфицированных - 1 192 новых случая.
По регионам число инфицированных распределилось следующим образом:
Аджария – 343
Имерети – 211
Самегрело-Земо Сванети- 45
Шида-Картли – 37
Квемо-Картли – 39
Гурия – 18
Самцхе-Джавахети
Мцхета Мтианети – 13
Кахети – 11.
Всего в Грузии с начала пандемии зарегистрировано 17 477 случаев инфицирования. Скончались 136 пациентов, из них восемь за минувшие сутки. Количество выздоровевших достигло 8 060 человек.