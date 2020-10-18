12:22 18 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7728
  • 100 RUB4.1220
  • USD3.2186
Поиск
Вид на город Тбилиси - набережная реки Кура

Тбилиси лидирует по количеству новых случаев инфицирования коронавирусом

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2424)
28211
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/0d/249698934.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201018/249736397/Tbilisi-lidiruet-po-kolichestvu-novykh-sluchaev-infitsirovaniya-koronavirusom.html

Всего в Грузии с начала пандемии зарегистрировано 17 477 случаев инфицирования, скончались 136 пациентов, из них восемь за минувшие сутки

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. За последние сутки в Тбилиси зарегистрирован 471 новый случай инфицирования коронавирусом, заявила руководитель боксированного отделения Тбилисской инфекционный больницы Марина Энделадзе.

За минувшие сутки в Грузии был зарегистрирован новый рекорд по количеству числа инфицированных - 1 192 новых случая.

Пандемия коронавируса COVID-19 . ПЦР тестирование в Дели, Индия
© AP Photo / Altaf Qadri
В ВОЗ рассказали о новой проблеме в борьбе с распространением коронавируса

По регионам число инфицированных распределилось следующим образом:

Аджария – 343
Имерети – 211
Самегрело-Земо Сванети- 45
Шида-Картли – 37
Квемо-Картли – 39
Гурия – 18
Самцхе-Джавахети
Мцхета Мтианети – 13
Кахети – 11.

 

Всего в Грузии с начала пандемии зарегистрировано 17 477 случаев инфицирования. Скончались 136 пациентов, из них восемь за минувшие сутки. Количество выздоровевших достигло 8 060 человек.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2424)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Участницы Чемпионата Приволжского федерального округа по бодибилдингу в Казани
Лучшие фото недели: точеные формы, масочный режим на митинге в КНДР и усталый Человек-паук
Захарова: Москва ответит на новые антироссийские санкции Евросоюза
Захарова: Москва ответит на новые антироссийские санкции Евросоюза
Парламентские выборы в Грузии 2020 за минуту
Парламентские выборы в Грузии 2020 за минуту
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться