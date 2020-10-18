Тбилиси лидирует по количеству новых случаев инфицирования коронавирусом

Всего в Грузии с начала пандемии зарегистрировано 17 477 случаев инфицирования, скончались 136 пациентов, из них восемь за минувшие сутки

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. За последние сутки в Тбилиси зарегистрирован 471 новый случай инфицирования коронавирусом, заявила руководитель боксированного отделения Тбилисской инфекционный больницы Марина Энделадзе.

За минувшие сутки в Грузии был зарегистрирован новый рекорд по количеству числа инфицированных - 1 192 новых случая.

По регионам число инфицированных распределилось следующим образом:

Аджария – 343

Имерети – 211

Самегрело-Земо Сванети- 45

Шида-Картли – 37

Квемо-Картли – 39

Гурия – 18

Самцхе-Джавахети

Мцхета Мтианети – 13

Кахети – 11.

Всего в Грузии с начала пандемии зарегистрировано 17 477 случаев инфицирования. Скончались 136 пациентов, из них восемь за минувшие сутки. Количество выздоровевших достигло 8 060 человек.