Еще в трех школах Тбилиси выявили коронавирус

К 16 октября из 130 тысяч учеников с первого по шестой класс около 10 тысяч выбрали режим дистанционного обучения

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. У педагогов и учащихся трех государственных школ Тбилиси выявили коронавирус.

По данным телеканала Rustavi2, речь идет о 147-й, 117-й и Первой экспериментальной школах. Ученики указанных учебных заведений перейдут на дистанционное обучение как минимум на 12 дней.

В четверг случаи коронавируса были выявлены еще в двух школах столицы. Речь идет о Первой классической гимназии и 173-й школе.

По данным Минобразования Грузии, к 16 октября из 130 тысяч учеников 1-6 классов около 10 тысяч выбрали режим дистанционного обучения.

В крупных городах Грузии, не считая школ Аджарии, ученики 1-6 классов вернулись за парты 1 октября.