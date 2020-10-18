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Коронавирус и школы. Закрытое здание 1-й тбилисской гимназии во время эпидемии COVID-19

Еще в трех школах Тбилиси выявили коронавирус

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2427)
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Sputnik Грузия
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К 16 октября из 130 тысяч учеников с первого по шестой класс около 10 тысяч выбрали режим дистанционного обучения

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. У педагогов и учащихся трех государственных школ Тбилиси выявили коронавирус.

По данным телеканала Rustavi2, речь идет о 147-й, 117-й и Первой экспериментальной школах. Ученики указанных учебных заведений перейдут на дистанционное обучение как минимум на 12 дней.

Здание Первой тбилисской гимназии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В Грузии одна за другой стали закрываться школы и детские сады

В четверг случаи коронавируса были выявлены еще в двух школах столицы. Речь идет о Первой классической гимназии и 173-й школе.

По данным Минобразования Грузии, к 16 октября из 130 тысяч учеников 1-6 классов около 10 тысяч выбрали режим дистанционного обучения.

В крупных городах Грузии, не считая школ Аджарии, ученики 1-6 классов вернулись за парты 1 октября.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2427)


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