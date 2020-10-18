18:01 18 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7728
  • 100 RUB4.1220
  • USD3.2186
Поиск
В Зугдиди специальными растворами обработали главный рынок города

Коронавирус диагностировали у десятков работников рынка на западе Грузии

photo: City Hall of Zugdidi Municipality / FB
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2429)
23501
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/09/0d/249434013.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201018/249738217/Koronavirus-diagnostirovali-u-desyatkov-rabotnikov-rynka-na-zapade-Gruzii.html

Заразившиеся работники рынка на данный момент находятся в самоизоляции, их состояние удовлетворительное

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. У 33 работников Центрального рынка города Зугдиди (регион Самегрело-Земо Сванети) выявили коронавирус, передает местный телеканал.

Всего за минувшие 24 часа COVID-19 подтвердился у 48 жителей региона, из них 44 – контакты уже подтвержденных случаев.

Скорая помощь 112
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси лидирует по количеству новых случаев инфицирования коронавирусом

Ведется выявление первоисточников заражения еще четырех инфицированных.

Заразившиеся работники рынка на данный момент находятся в самоизоляции, их состояние удовлетворительное. В случае необходимости они будут госпитализированы.

Кроме того, случаи заболевания коронавирусом подтверждены в Цаленджихе, Поти, Чхороцку, Сенаки, Хоби, Абаше и Местии.

За последние 24 часа в регионе выздоровели 15 человек.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2429)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Участницы Чемпионата Приволжского федерального округа по бодибилдингу в Казани
Лучшие фото недели: точеные формы, масочный режим на митинге в КНДР и усталый Человек-паук
Впервые на сцене: участницы Ты супер! встретились перед поездкой в Москву
Впервые на сцене: участницы "Ты супер!" встретились перед поездкой в Москву
Парламентские выборы в Грузии 2020 за минуту
Парламентские выборы в Грузии 2020 за минуту
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться