Коронавирус диагностировали у десятков работников рынка на западе Грузии

Заразившиеся работники рынка на данный момент находятся в самоизоляции, их состояние удовлетворительное

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. У 33 работников Центрального рынка города Зугдиди (регион Самегрело-Земо Сванети) выявили коронавирус, передает местный телеканал.

Всего за минувшие 24 часа COVID-19 подтвердился у 48 жителей региона, из них 44 – контакты уже подтвержденных случаев.

Ведется выявление первоисточников заражения еще четырех инфицированных.

Заразившиеся работники рынка на данный момент находятся в самоизоляции, их состояние удовлетворительное. В случае необходимости они будут госпитализированы.

Кроме того, случаи заболевания коронавирусом подтверждены в Цаленджихе, Поти, Чхороцку, Сенаки, Хоби, Абаше и Местии.

За последние 24 часа в регионе выздоровели 15 человек.