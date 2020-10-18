Коронавирус диагностировали у десятков работников рынка на западе Грузии

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. У 33 работников Центрального рынка города Зугдиди (регион Самегрело-Земо Сванети) выявили коронавирус, передает местный телеканал.
Всего за минувшие 24 часа COVID-19 подтвердился у 48 жителей региона, из них 44 – контакты уже подтвержденных случаев.
Ведется выявление первоисточников заражения еще четырех инфицированных.
Заразившиеся работники рынка на данный момент находятся в самоизоляции, их состояние удовлетворительное. В случае необходимости они будут госпитализированы.
Кроме того, случаи заболевания коронавирусом подтверждены в Цаленджихе, Поти, Чхороцку, Сенаки, Хоби, Абаше и Местии.
За последние 24 часа в регионе выздоровели 15 человек.