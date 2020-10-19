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У мэра Ланчхути обнаружили коронавирус

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2430)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201019/249741328/U-mera-Lanchkhuti-obnaruzhili-koronavirus.html

Положительный ответ на тест по коронавирусу мэра получил сегодня вечером, но он чувствует себя нормально, температуры нет

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. У мэра муниципалитета Ланчхути на западе Грузии Александра Саришвили этим вечером выявили коронавирус.

По словам мэра, с ним работают эпидемиологи и активно выявляют контакты.

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"Находившиеся со мной люди пока не переведены в клинику, они самоизолированы по рекомендации эпидемиологов. Сегодня вечером я получил положительный ответ на тест. Чувствую себя нормально, температуры нет. Других симптомов у меня нет. Вчера утром я даже не пошел на работу, когда у меня поднялась температура и я почувствовал слабость", - сказал мэр Ланчхути в эфире телеканала Imedi.

По его словам, как только появились симптомы, он обратился в поликлинику и сдал тест. Согласно рекомендациям, он всегда использовал маску и другие средства защиты.

С начала пандемии в Грузии выявлено 17 477 случаев заражения коронавирусом, вылечились 8 060 пациентов. Скончались 136 человек.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2430)


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