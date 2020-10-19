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Автобус на обной из улиц Батуми

В Аджарии смягчают ограничения: начинает работу общественный транспорт

© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Общество
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2433)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201019/249741604/V-Adzharii-smyagchayut-ogranicheniya-nachinaet-rabotu-obschestvennyy-transport.html

Решение о поэтапном снятии других ограничений, в том числе на междугородний транспорт, будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Согласно решению Межведомственного координационного совета на первом этапе в Аджарии будет восстановлено движение только городского транспорта, говорится в заявлении правительства Аджарии.

Как отмечено в заявлении, остаются в силе точечные ограничения, которые будут сняты поэтапно.

Маршрутные такси на улицах Батуми
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В Аджарии вводят ограничения: ночные рестораны и транспорт под запретом

"Решение о поэтапном снятии других ограничений, в том числе на междугородний транспорт, будет дополнительно доведено до сведения общественности", - сказали в правительстве Аджарии.

В Аджарии с 24 сентября было запрещено движение общественного автотранспорта. Также ресторанам запрещено работать в ночное время.

С начала пандемии в Грузии выявлено 17 477 случаев заражения коронавирусом, вылечились 8 060 пациентов. Скончались 136 человек.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2433)


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