В Аджарии смягчают ограничения: начинает работу общественный транспорт

Решение о поэтапном снятии других ограничений, в том числе на междугородний транспорт, будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Согласно решению Межведомственного координационного совета на первом этапе в Аджарии будет восстановлено движение только городского транспорта, говорится в заявлении правительства Аджарии.

Как отмечено в заявлении, остаются в силе точечные ограничения, которые будут сняты поэтапно.

"Решение о поэтапном снятии других ограничений, в том числе на междугородний транспорт, будет дополнительно доведено до сведения общественности", - сказали в правительстве Аджарии.

В Аджарии с 24 сентября было запрещено движение общественного автотранспорта. Также ресторанам запрещено работать в ночное время.

С начала пандемии в Грузии выявлено 17 477 случаев заражения коронавирусом, вылечились 8 060 пациентов. Скончались 136 человек.