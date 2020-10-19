В вузах Грузии начался учебный год

Учеба в университетах крупных городов будет вестись как дистанционно, так и в аудиториях, но с соблюдением всех рекомендаций Минздрава

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. С 19 октября вузы Тбилиси, Кутаиси (Имерети), Зугдиди и Поти (Самегрело - Земо Сванети) возобновляют учебный процесс - в аудиториях будут проводиться только практические и лабораторные занятия.

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По словам заместителя министра образования, науки, культуры и спорта Грузии Нуну Мицкевич, остальные компоненты учебных программ будут вести в дистанционном режиме.

"До начала учебного года, еще за несколько месяцев раньше, мы начали работу вместе с Минздравом над рекомендациями безопасности. К началу учебного года вузами тщательно соблюдены все рекомендации. Среди них соблюдение дистанции в один метр между студентами, обязательное ношение масок, использование санитайзеров, дезбарьеров, термоскрининг при входе в университет и так далее", - заявила Мицкевич.

Мицкевич отметила, что Департамент инспектирования труда Минздрава страны проверил все университеты перед началом учебы.

В Гори (Шида Картли), Телави (Кахети), Ахалцихе (Самцхе-Джавахети) университеты продолжат учебный процесс в обычном режиме.

По решению координационного межведомственного совета Грузии с 19 октября в университетах страны студенты поэтапно будут возвращаться в аудитории.

Согласно последним данным правительственного сайта StopCov, с начала пандемии к 19 октября в Грузии коронавирус диагностирован у 17 477 человек. Выздоровели 8 060 пациентов, 136 скончались.