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Вывеска у ресторана на русском языке. Глинтвейн и вино предлагаются туристам

Нарушают: Минздрав Грузии штрафует бары и рестораны за работу по ночам

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Коронавирус в Грузии: последние новости (2435)
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Инспекция труда продолжает проверять объекты питания, для которых установлен новый режим работы в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации - только до десяти вечера

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. За два дня мониторинга баров и ресторанов в Грузии выявлено 11 фактов нарушений правил, установленных в условиях пандемии, заявил глава Департамента инспектирования безопасности труда Минздрава Бека Перадзе.

Рестораны и кафе. Коронавирус вызвал кризис в туристическом и ресторанном бизнесе
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Гуляем до десяти - рестораны в Тбилиси перешли на укороченный режим работы

Рестораны Грузии с 16 октября перешли на ограниченный режим работы - они могут обслуживать посетителей только до десяти вечера. 

"Мы продолжаем проверки этих объектов. За последние два дня мы выявили 11 нарушений, объекты-нарушители оштрафованы на десять тысяч лари. Мы продолжаем плановый мониторинг, и в том случае, если фиксируется нарушение, применяются штрафные санкции", - заявил Перадзе.

С начала сентября эпидемиологическая ситуация в Грузии резко ухудшилась. Суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначных цифрах.

По официальным данным, с начала пандемии к 19 октября в Грузии коронавирус диагностирован у 17 477 человек. Выздоровели 8 060 пациентов, 136 скончались.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2435)


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