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Пробирки с образцами анализов на коронавирус в грузинской лаборатории

Число новых случаев коронавируса в Грузии увеличилось за сутки на 1 186

photo: Ministry of Health & Social Affairs of Ajara / FB
Общество
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2435)
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Sputnik Грузия
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За сутки в стране зарегистрировано семь летальных исходов от COVID-19, вылечились и выписаны из клиник за последние сутки 278 пациентов

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 186. Скончались семь человек. Об это сообщила журналистам руководитель боксированного отделения тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе.

Таким образом с начала пандемии к 19 октября общее количество зараженных в стране составляет 18 663.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 278 человек. Общее число вылечившихся составило 8 338.

Вчерашний суточный показатель инфицированных составлял 1 192.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

 

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2435)


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