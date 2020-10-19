Число новых случаев коронавируса в Грузии увеличилось за сутки на 1 186

За сутки в стране зарегистрировано семь летальных исходов от COVID-19, вылечились и выписаны из клиник за последние сутки 278 пациентов

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 186. Скончались семь человек. Об это сообщила журналистам руководитель боксированного отделения тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе.

Таким образом с начала пандемии к 19 октября общее количество зараженных в стране составляет 18 663.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 278 человек. Общее число вылечившихся составило 8 338.

Вчерашний суточный показатель инфицированных составлял 1 192.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.