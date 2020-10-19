Коронавирус в Грузии – статистика дня

Из 1 186 случаев инфицирования коронавирусом, выявленных за последние сутки, 469 приходится на Тбилиси, на втором месте Аджария – 360

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. По последним статистическим данным, 40% из общего числа инфицированных в стране приходится на Тбилиси, затем следует Аджария – 30%, заявила журналистам руководительница боксированного отделения тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе.

Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 19 октября>>

В частности, в столице за последние сутки выявлено 469 случаев инфицирования коронавирусом, в Аджарии – 360, Имерети – 99, Квемо Картли – 78, Шида Картли – 15, Самегрело - Земо Сванети – 73, Кахети – 46, Гурия – 25, Мцхета-Мтианети – 14, Самцхе-Джавахети – семь.

Непосредственно в тбилисской инфекционной больнице лечатся 68 инфицированных. Шесть из них находятся в реанимационном отделении, трое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

По словам Энделадзе, в клинике лечится и месячный младенец, на данный момент его состояние стабильное.

В результате коронавирусной инфекции в Грузии скончались семь пациентов. С начала пандемии к 19 октября зафиксировано 143 летальных исхода от COVID-19.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 186. Таким образом с начала пандемии к 19 октября общее количество зараженных в стране составляет 18 663.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 278 человек. Общее число вылечившихся составило 8 338.

Вчерашний суточный показатель инфицированных составлял 1 192.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.