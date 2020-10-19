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Игровая комната в детском саду

Более 40 детских садов Тбилиси закрыли из-за случаев коронавируса

photo: Tbilisi City Hall / FB
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201019/249743017/Bolee-40-detskikh-sadov-Tbilisi-zakryli-iz-za-sluchaev-koronavirusa.html

Закрылись, не успев открыться. Ситуация с COVID-19 в cтолице Грузии ухудшается с каждым днем. Количество суточного прироста инфицированных уже стабильно держится на четырехзначных числах

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. В Тбилиси 42 детских сада закрыли из-за подтверждения коронавируса среди персонала и детей, об этом Первому каналу сообщил руководитель Тбилисского государственного агентства по управлению детскими садами Каха Гванцеладзе.

Пробирки с образцами анализов на коронавирус в грузинской лаборатории
photo: Ministry of Health & Social Affairs of Ajara / FB
Число новых случаев коронавируса в Грузии увеличилось за сутки на 1 186

По его словам, всего в детсадах COVID-19 заразились 42 человека, среди них восемь детей, остальные – сотрудники детских садов.

Кроме того, 12 октября рабочий процесс не возобновился в четырех садах, у сотрудников которых еще до начала учебного года диагностировали коронавирус нового типа. В последующие дни количество закрывшихся детских садов увеличилось.

В настоящее время закрыты следующие детские сады Тбилиси: №35, 53, 89, 153, 190, 93, 99, 29, 36, 4, 21, 16, 72, 213, 186, 59, 216, 160, 205, 46, 113, 22 E, 61, 39, 27, 33, 28, 176, 158, 208, 184, 197, 17, 42, 167, 52, 54, 94, 100, 38, а также "Хуткунчула" и "Имеди".

В настоящее время в 183 детских садах Тбилиси зарегистрировано 58 тысяч детей.



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