Тепло и комфортно: по Батуми будут курсировать новые электробусы

Черноморский курорт Батуми станет первым городом в Грузии, где будут курсировать муниципальные электробусы

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. С 20 октября жителей черноморского города Батуми будут обслуживать пять новых современных муниципальных электробусов белорусского производства, а через несколько дней добавятся еще три, сообщает Аджарское телевидение.

Новые электробусы адаптированы для людей с ограниченными физическими возможностями, оснащены современной системой отопления и кондиционирования, аудиосистемой и видеокамерами.

Их длина составляет 9,5 метра. Всего автобус рассчитан на 70 пассажиров.

Закупка электробусов для Батуми осуществлялась через международный тендер в рамках льготного кредита Европейского банка реконструкции и развития EBRD и обошлась в 4 млн евро.

Таким образом Батуми станет первым городом в Грузии, где будут курсировать муниципальные электробусы.

В "Батумском автотранспорте" говорят, что автопарк в городе обновляется с 2018 года и на данном этапе город обслуживают более 150 автобусов.