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Тепло и комфортно: по Батуми будут курсировать новые электробусы

photo: courtesy of Murman Pataraya
Общество
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Темы:
Общественный транспорт в Грузии (43)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201019/249743752/Teplo-i-komfortno-po-Batumi-budut-kursirovat-novye-elektrobusy.html

Черноморский курорт Батуми станет первым городом в Грузии, где будут курсировать муниципальные электробусы

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. С 20 октября жителей черноморского города Батуми будут обслуживать пять новых современных муниципальных электробусов белорусского производства, а через несколько дней добавятся еще три, сообщает Аджарское телевидение.

Новые электробусы адаптированы для людей с ограниченными физическими возможностями, оснащены современной системой отопления и кондиционирования, аудиосистемой и видеокамерами.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Их длина составляет 9,5 метра. Всего автобус рассчитан на 70 пассажиров.

Закупка электробусов для Батуми осуществлялась через международный тендер в рамках льготного кредита Европейского банка реконструкции и развития EBRD и обошлась в 4 млн евро.

Таким образом Батуми станет первым городом в Грузии, где будут курсировать муниципальные электробусы.

В "Батумском автотранспорте" говорят, что автопарк в городе обновляется с 2018 года и на данном этапе город обслуживают более 150 автобусов.

Темы:
Общественный транспорт в Грузии (43)
Теги:
Грузия


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