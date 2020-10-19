Грузия опередила Армению и Азербайджан по количеству новых инфицированных

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. В Грузии стали выявлять больше инфицированных коронавирусом за сутки, чем в Армении и Азербайджане.
И хоть первую волну коронавируса Грузия перенесла гораздо лучше своих соседей (в стране было менее 1000 инфицированных), в последнее время эпидситуация в Грузии заметно ухудшилась.
Согласно официальным данным, за минувшие сутки в Грузии зафиксировали 1 186 новых случаев COVID-19. В то время как в Армении и Азербайджане суточный прирост составил 766 и 647 соответственно.
Несмотря на рост количества инфицированных, в Грузии самый низкий показатель смертности. Да и в целом с начала пандемии в Грузии выявили гораздо меньше инфицированных:
|Страна
|Инфицированые
|Выздоровели
|Скончались
|Грузия
|18 663
|8 338
|143
|Армения
|65460
|48 202
|1091
|Азербайджан
|44 964
|40 037
|626