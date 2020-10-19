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Специалист работает в российской мобильной лаборатории для диагностики COVID-19 в Ереване

Грузия опередила Армению и Азербайджан по количеству новых инфицированных

© photo: Sputnik / Andranik Kazaryan
Общество
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2441)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201019/249745210/Gruziya-operedila-Armeniyu-i-Azerbaydzhan-po-kolichestvu-novykh-infitsirovannykh.html

Первую волну коронавируса Грузия перенесла лучше своих соседей, но в последнее время эпидситуация в стране ухудшилась

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. В Грузии стали выявлять больше инфицированных коронавирусом за сутки, чем в Армении и Азербайджане.

В Армении продлен карантин в связи с коронавирусом
© photo: Sputnik
За сутки в Армении выявили более полутора тысяч зараженных коронавирусом

И хоть первую волну коронавируса Грузия перенесла гораздо лучше своих соседей (в стране было менее 1000 инфицированных), в последнее время эпидситуация в Грузии заметно ухудшилась. 

Согласно официальным данным, за минувшие сутки в Грузии зафиксировали 1 186 новых случаев COVID-19. В то время как в Армении и Азербайджане суточный прирост составил 766 и  647 соответственно.

Несмотря на рост количества инфицированных, в Грузии самый низкий показатель смертности. Да и в целом с начала пандемии в Грузии выявили гораздо меньше инфицированных:

 Страна  Инфицированые  Выздоровели  Скончались
 Грузия  18 663  8 338  143
 Армения  65460  48 202  1091
 Азербайджан  44 964   40 037  626
Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2441)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Азербайджан, Грузия, Армения


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