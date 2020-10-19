Грузия опередила Армению и Азербайджан по количеству новых инфицированных

Первую волну коронавируса Грузия перенесла лучше своих соседей, но в последнее время эпидситуация в стране ухудшилась

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. В Грузии стали выявлять больше инфицированных коронавирусом за сутки, чем в Армении и Азербайджане.

И хоть первую волну коронавируса Грузия перенесла гораздо лучше своих соседей (в стране было менее 1000 инфицированных), в последнее время эпидситуация в Грузии заметно ухудшилась.

Согласно официальным данным, за минувшие сутки в Грузии зафиксировали 1 186 новых случаев COVID-19. В то время как в Армении и Азербайджане суточный прирост составил 766 и 647 соответственно.

Несмотря на рост количества инфицированных, в Грузии самый низкий показатель смертности. Да и в целом с начала пандемии в Грузии выявили гораздо меньше инфицированных: