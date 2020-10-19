Глава Минздрава Грузии рассказала, как работают врачи "112"

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Врачи скорой медицинской помощи работают с такой же самоотверженностью, как и весной, на это указывает количество пациентов, которых они перевозят в клинику или ковид-гостиницы, заявила на брифинге глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе.
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По ее словам, врачи делают все возможное, чтобы своевременно оказать пациентам необходимую медицинскую помощь.
Тикарадзе также разъяснила, почему были проблемы с поступлением звонков на "112". По ее словам, эта проблема возникла не только в период коронавируса, она была и раньше.
Министр в качестве примера привела динамику работы скорой помощи за один день, когда из домов в клиники были доставлены 226 инфицированных пациентов, из карантинных зон - 19. Из клиник в карантинные зоны были доставлены 26 пациентов, из домов в карантинные пространства - 78.
Согласно новому протоколу, для сравнительно легких пациентов с коронавирусом мобилизована специальная группа врачей, по рекомендации которых инфицированных определяют в ковид-гостиницы.
"За 24 часа мы перевели 82 пациента из клиники в карантинное пространство. Также важно, что мы приняли 318 пациентов с температурой, из них 25 лечатся в ковид-клиниках", - заявила Тикарадзе, добавив, что общее количество этих пациентов составило около тысячи человек.
Тикарадзе также сообщила, что на горячую линию Минздрава 15 05 будут добавлены операторы, чтобы справиться с тем 40-процентным отставанием, которое наблюдается в приеме звонков.
"На этой неделе мы собираемся усилить горячую линию. И здесь тоже постараемся, чтобы не возникало проблем с поступлением звонков", - заявила Тикарадзе.
В результате коронавирусной инфекции в Грузии за последние сутки скончались семь пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии увеличилось до 143.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 186 и с начала пандемии к 19 октября составило 18 663. Число вылечившихся составило 8 338.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.