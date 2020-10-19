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Скорая помощь 112 на месте чрезвычайного происшествия

Глава Минздрава Грузии рассказала, как работают врачи "112"

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2443)
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Sputnik Грузия
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Службе скорой помощи в условиях пандемии приходится работать с двойной нагрузкой, поэтому проблемы в ее работе неизбежны, считает министр

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Врачи скорой медицинской помощи работают с такой же самоотверженностью, как и весной, на это указывает количество пациентов, которых они перевозят в клинику или ковид-гостиницы, заявила на брифинге глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе.

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По ее словам, врачи делают все возможное, чтобы своевременно оказать пациентам необходимую медицинскую помощь.

Тикарадзе также разъяснила, почему были проблемы с поступлением звонков на "112". По ее словам, эта проблема возникла не только в период коронавируса, она была и раньше.

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photo: Tbilisi City Hall / FB
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Министр в качестве примера привела динамику работы скорой помощи за один день, когда из домов в клиники были доставлены 226 инфицированных пациентов, из карантинных зон - 19. Из клиник в карантинные зоны были доставлены 26 пациентов, из домов в карантинные пространства - 78.

Согласно новому протоколу, для сравнительно легких пациентов с коронавирусом мобилизована специальная группа врачей, по рекомендации которых инфицированных определяют в ковид-гостиницы.

"За 24 часа мы перевели 82 пациента из клиники в карантинное пространство. Также важно, что мы приняли 318 пациентов с температурой, из них 25 лечатся в ковид-клиниках", - заявила Тикарадзе, добавив, что общее количество этих пациентов составило около тысячи человек.

Тикарадзе также сообщила, что на горячую линию Минздрава 15 05 будут добавлены операторы, чтобы справиться с тем 40-процентным отставанием, которое наблюдается в приеме звонков.

"На этой неделе мы собираемся усилить горячую линию. И здесь тоже постараемся, чтобы не возникало проблем с поступлением звонков", - заявила Тикарадзе.

В результате коронавирусной инфекции в Грузии за последние сутки скончались семь пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии увеличилось до 143.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 186 и с начала пандемии к 19 октября составило 18 663. Число вылечившихся составило 8 338. 

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2443)


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