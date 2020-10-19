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Премьер-министр Грузии Георгий Гахария

"Тогда в стране была нехватка масок"- Гахария назвал причины введения ЧП в Грузии

photo : Government of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2443)
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Правительство считает,что отечественная экономика не выдержит второго удара в виде чрезвычайного положения

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Правительство Грузии не планирует объявлять "локдаун" и вводить жесткие ограничения, чтобы остановить распространение коронавируса, заявил на брифинге после заседания межведомственного координационного совета премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

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В Грузии первый случай коронавируса был зафиксирован 26 февраля. Спустя несколько дней страна закрыла свои границы, оставив ряд исключений. Кроме того, 21 марта был введен режим чрезвычайного положения, который отменили с 23 мая благодаря тому, что удалось избежать массового инфицирования. В стране действует ряд ограничений, которые периодически ужесточают или ослабляют в зависимости от эпидемиологической ситуации.

"Сегодня, когда весь мир согласен с тем, что самый эффективный способ борьбы с вирусом - это маска, которая снижает вероятность заражения более чем на 90%, мы больше не будем объявлять "локдаун", в этом нет необходимости, экономика страны просто не выдержит", - заявил Гахария.
Автобус на обной из улиц Батуми
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
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Премьер в очередной раз разъяснил почему власти приняли решение о введении чрезвычайного положения во время первой волны COVID-19.

"Во время первой волны мы правильно оценили свои ресурсы, приняли болезненное решение и объявили довольно сложный "локдаун". Но, не будем забывать, что в то время у нас не было элементарной маски в стране, в стране была нехватка масок. Тогда мы проводили 200 тестов... и надеялись, что вакцина появится через несколько месяцев. К сожалению, вакцина не появилась, и сегодня мы находимся в другой реальности", - сказал премьер.

По словам Гахария, ввиду того, что нет вероятности появления вакцины в ближайшее время, сосуществование с вирусом и борьба с ним является долгосрочным процессом. Правильным решением в данной ситуации премьер назвал точечные ограничения и сохранение баланса.

Также, Гахария подчеркнул, что некоторые политики и эксперты стараются целенаправленно сеять панику, распространяя ложную информацию о вирусе. По его словам, сеять совершенно необоснованную панику сейчас самое худшее, что можно сделать со страной, отметив, что добиться успеха в борьбе с вирусом за последние месяцы удалось благодаря совместным усилиям и сплоченной работе на нескольких фронтах.

В результате коронавирусной инфекции в Грузии за последние сутки скончались семь пациентов. Общее число летальных исходов достигло 143.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 186. Таким образом с начала пандемии к 19 октября общее количество зараженных в стране составляет 18 663. Вылечились 8 338 человека, скончались 143. 

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2443)


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