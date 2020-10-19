Глава винной компании: пандемия сильно ударила по винному туризму в Грузии

"Для винного туризма в Грузии этот год оказался очень тяжелым. Уже с весны начались известные нам события, которые очень сильно отразились в целом на туристической индустрии всего мира, и, конечно, мы не стали исключением. Одно время мы, естественно, были и вовсе закрыты. Потом был период, когда мы уже начали функционировать, но приезжие туристы сейчас – очень редкое явление, так что это мало спасало. Мы пытались компенсировать все проведением корпоративных мероприятий для местных. Так или иначе, во время Ртвели, в сентябре, к счастью, наблюдался рост количества посетителей, но ухудшение эпидемиологической ситуации в последние дни вновь оказало большое влияние на нашу работу, мы вновь видим упадок количества приезжающих к нам гостей", - рассказал Цопурашвили в интервью Sputnik Грузия.
При этом, глава "Шуми" подчеркнул, что в этом году, несмотря на пандемию, в Кахети удачно завершился Ртвели.
"Все намеченные нами планы были удачно выполнены без каких-либо чрезвычайных происшествий", - отметил Цопурашвили.
По данным национального агентства вина, в этом году в Кахети было собрано и переработано до 210 тысяч тонн винограда.