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Акакий Цопурашвили, директор винной компании Шуми
© Sputnik / Vladimir Umikashvili

Глава винной компании: пандемия сильно ударила по винному туризму в Грузии

Общество
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Темы:
Ртвели 2020 (33)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201019/249748876/Glava-vinnoy-kompanii-pandemiya-silno-udarila-po-vinnomu-turizmu-v-Gruzii.html

Основатель и руководитель винной компании "Шуми" Акакий Цопурашвили рассказал о сборе урожая винограда и проблемах отрасли в этом году

Общество
Глава винной компании: пандемия сильно ударила по винному туризму в Грузии

"Для винного туризма в Грузии этот год оказался очень тяжелым. Уже с весны начались известные нам события, которые очень сильно отразились в целом на туристической индустрии всего мира, и, конечно, мы не стали исключением. Одно время мы, естественно, были и вовсе закрыты. Потом был период, когда мы уже начали функционировать, но приезжие туристы сейчас – очень редкое явление, так что это мало спасало. Мы пытались компенсировать все проведением корпоративных мероприятий для местных. Так или иначе, во время Ртвели, в сентябре, к счастью, наблюдался рост количества посетителей, но ухудшение эпидемиологической ситуации в последние дни вновь оказало большое влияние на нашу работу, мы вновь видим упадок количества приезжающих к нам гостей", - рассказал Цопурашвили в интервью Sputnik Грузия.

При этом, глава "Шуми" подчеркнул, что в этом году, несмотря на пандемию, в Кахети удачно завершился Ртвели.

"Все намеченные нами планы были удачно выполнены без каких-либо чрезвычайных происшествий", - отметил Цопурашвили.

По данным национального агентства вина, в этом году в Кахети было собрано и переработано до 210 тысяч тонн винограда.

Темы:
Ртвели 2020 (33)


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