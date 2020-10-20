10:31 20 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7763
  • 100 RUB4.1332
  • USD3.2117
Поиск
Скорая помощь 112

В Ахалцихе коронавирусом заразились сразу 13 сотрудников скорой помощи

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2447)
8010
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/12/249741035.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201020/249752963/V-Akhaltsikhe-koronavirusom-zarazilis-srazu-13-sotrudnikov-skoroy-pomoschi-.html

Коронавирус не щадит и тех, кто с ним борется – эпидемиологи пытаются выявить в Ахалцихе контакты инфицированных медиков

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. В Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети) коронавирусную инфекцию выявили сразу 13 сотрудникам службы скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба Центра координации чрезвычайных ситуации и неотложной помощи.

Больничная палата
© Sputnik / STRINGER
Хватит ли в больницах Грузии мест для заразившихся коронавирусом?

На данный момент, идет установление контактов инфицированных.

По словам губернатора Самцхе-Джавахети Бесика Амиранашвили, с 19 октября в регионе зафиксировано 123 случая COVID-19. Вылечились 30 пациентов. В карантинных зонах региона находятся 582 человека, а в самоизоляции 413.

В Грузии резко увеличились случаи коронавирусной инфекции.

С начала пандемии к 20 октября общее количество зараженных в стране составляет 18 663. Вылечились 8 338. На данный момент общее количество пациентов, скончавшихся из-за коронавируса достигает 143.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

 

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2447)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пустой Йенский мост неподалеку от Эйфелевой башни во время комендантского часа в Париже
Необычно пустой Париж: во Франции введен комендантский час из-за пандемии COVID-19
В Венесуэле начались испытания Спутник V: массовая вакцинация начнется в 2021 году
В Венесуэле начались испытания "Спутник V": массовая вакцинация начнется в 2021 году
Тарифы на посылки в Грузии и других странах
Тарифы на посылки в Грузии и других странах
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться