В Ахалцихе коронавирусом заразились сразу 13 сотрудников скорой помощи

Коронавирус не щадит и тех, кто с ним борется – эпидемиологи пытаются выявить в Ахалцихе контакты инфицированных медиков

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. В Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети) коронавирусную инфекцию выявили сразу 13 сотрудникам службы скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба Центра координации чрезвычайных ситуации и неотложной помощи.

На данный момент, идет установление контактов инфицированных.

По словам губернатора Самцхе-Джавахети Бесика Амиранашвили, с 19 октября в регионе зафиксировано 123 случая COVID-19. Вылечились 30 пациентов. В карантинных зонах региона находятся 582 человека, а в самоизоляции 413.

В Грузии резко увеличились случаи коронавирусной инфекции.

С начала пандемии к 20 октября общее количество зараженных в стране составляет 18 663. Вылечились 8 338. На данный момент общее количество пациентов, скончавшихся из-за коронавируса достигает 143.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.