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Скорая помощь 112 едет по вызову

Скорая помощь в Ахалкалаки парализована – 12 сотрудников службы инфицированы

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Служба скорой помощи еще одного муниципалитета в регионе Самцхе-Джавахети парализована – инфицированы 12 сотрудников скорой, остальные самоизолированы

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. В Ахалкалаки (регион Самцхе-Джавахети) парализована работа скорой помощи – у 12 сотрудников подтвердился коронавирус, сообщает телеканал "Мтавари архи".

Вместе с тем СМИ также сообщили о 13 инфицированных сотрудниках скорой помощи в соседнем Ахалцихе.

Скорая помощь 112
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В Ахалцихе коронавирусом заразились сразу 13 сотрудников скорой помощи

Скорая помощь Ахалкалаки на данный момент не работает. Медицинский персонал находится на самоизоляции. Состояние одного из инфицированных тяжелое, его госпитализируют в Тбилиси, сообщил местному агентству JNEWS заведующий службой скорой помощи Ахалкалаки Ерем Езоян.

"Из пяти сотрудников скорой помощи четверо инфицированы. Ежедневно они контактируют с сотнями людей, невозможно сказать, от кого и как они заразились", – сказал Езоян.

По его словам, медицинскую помощь жителям муниципалитета, вероятно, будут оказывать бригады скорой помощи соседнего района Ниноцминда.

Согласно данным на утро 20 октября правительственного сайта StopCov, в Грузии с начала пандемии к 20 октября коронавирус диагностирован у 18 663 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, 8 338 пациентов выздоровели, 143 скончались.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2455)


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