В Грузии намерены проводить анализы пациентам с COVID-19, лечащимся на дому

До сих пор лечение бессимптомных ковид-зараженных, находящихся дома, не предусматривало каких-то специальных мер

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. В Грузии намерены начать проводить необходимые анализы пациентам с COVID-19, которые лечатся на дому - число таких людей на сегодня составляет 5 670. Об этом заявил глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

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По словам инфекциониста, речь идет об общем анализе крови и анализе, связанном с тромбоэмболией. Этот вопрос медики уже обсудили с премьер-министром страны.

На данный момент для негоспитализированных пациентов с коронавирусом не предусмотрено какого-то специфического лечения.

"Сейчас может осуществится мероприятие, аналога которому нет ни в одной другой стране. Была беседа с премьером о том, чтобы создать какой-то минимальный пакет исследований, будь это общий анализ крови или так называемый D-димер, который также является анализом крови и маркером риска тромбоэмболического осложнения, что очень характерно для COVID-19, в том числе среди бессимптомных пациентов", - отметил Церцвадзе.

Медик подчеркнул, что среди пациентов, которые лечатся на дому, были подобные сигналы и жалобы, поэтому медики решили ввести в практику проведение соответствующих анализов на дому.

"Та часть пациентов, находящихся дома, у которых есть малейший риск-фактор, всем им проведут анализы, предусмотренные этим пакетом. Это будет гарантией того, чтобы у пациента не развилось осложнение", - пояснил Церцвадзе.

В последние дни в Грузии резко увеличились случаи коронавирусной инфекции. По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 19 194 случая заражения, количество вылечившихся - 8 666. На данный момент общее количество пациентов, скончавшихся из-за коронавируса достигло 158. Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.