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Тбилисская инфекционная больница

Число новых случаев коронавируса в Грузии увеличилось за сутки на 1194

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2455)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201020/249753819/Chislo-novykh-sluchaev-koronavirusa-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1194.html

За последние 24 часа скончались 15 человек, из ковид-клиник страны выписаны 328 пациентов, а с начала пандемии вылечились человек 8 666

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 194. Скончались 15 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 19 857 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 328 человек, с начала пандемии вылечились 8 666 пациентов. Скончались 158.

В карантине в данное время находятся 5 900 человек, в стационарах – 2 862, в ковид-гостиницах – 1420.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2455)


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