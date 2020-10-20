Число новых случаев коронавируса в Грузии увеличилось за сутки на 1194

За последние 24 часа скончались 15 человек, из ковид-клиник страны выписаны 328 пациентов, а с начала пандемии вылечились человек 8 666

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 194. Скончались 15 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 19 857 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 328 человек, с начала пандемии вылечились 8 666 пациентов. Скончались 158.

В карантине в данное время находятся 5 900 человек, в стационарах – 2 862, в ковид-гостиницах – 1420.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.