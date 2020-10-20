Тбилиси вновь лидирует – новая эпидстатистика по Грузии

После столицы, где за сутки выявлено 425 новых случаев инфицирования, идет регион Имерети - 372. В Аджарии, которая до недавнего времени считалась "красной зоной", ситуация несколько улучшилась

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. В Грузии за последние сутки выявили 1 194 новых случая коронавирусной инфекции, из них большая часть относится к Тбилиси, об этом стало известно на брифинге в правительственной канцелярии.

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В Тбилиси за последние сутки выявили 425 новых случаев коронавируса, в Аджарии – 193, Имерети – 372, Гурии – 21, Самегрело - Земо Сванети – 27, Квемо Картли – 53, Шида Картли – 64, Мцхета-Мтианети – 18, Кахети – три, Рача-Лечхуми - Квемо-Сванети и Самцхе-Джавахети – по девять.

Активные случаи (госпитализированные пациенты) на данный момент составляют 10 182, из них 2 817 лечатся в клиниках Тбилиси, а 588 –в Аджарии.

Из госпитализированных пациентов 341 в тяжелом состоянии: в Тбилиси таких 171, в Аджарии – 69. К аппарату искусственного дыхания подключены 75 человек. Из них 49 в Тбилиси, 10 – в Аджарии.

В ковид-гостиницах находятся 1 672 человека, из них 1079 – в Аджарии и 449 – в Тбилиси.

В домашних условиях под наблюдением врачей лечатся 5 670 пациентов.

Что касается карантинных пространств, то там находятся 4 726 человек, из них в Тбилиси – 1 005, а в Аджарии – 2 337.

На данный момент в Грузии в самоизоляции находятся 21 962 человека, из них 3798 – в Тбилиси, 8821 – в Аджарии, а 3369 – в Имерети.

По официальным данным, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 19 857 случаев заражения. Вылечились 8 666 пациентов. Скончались 158.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.