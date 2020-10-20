В Грузии за сутки скончалось рекордное число пациентов с COVID-19

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. В Грузи за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 15 пациентов, это самый высокий показатель смертности от COVID-19 в стране с начала пандемии.
За последние 24 часа семь пациентов скончались в Тбилиси, четыре - в Батуми (Аджария), два в Кутаиси (Имерети), один в Гори (Шида Картли), один - в Мцхета (Мцхета-Мтианети).
Общее количество людей, умерших в результате инфекции достигло 158.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 19 857 случаев заражения, 8 666 из них выздоровели.
Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля.