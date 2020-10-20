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Больница. Капельница

В Грузии за сутки скончалось рекордное число пациентов с COVID-19

© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
Общество
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2455)
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Общее число пациентов, скончавшихся от коронавирусной инфекции в Грузии, достигло 158

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. В Грузи за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 15 пациентов, это самый высокий показатель смертности от COVID-19 в стране с начала пандемии.

Тбилисская инфекционная больница
© Sputnik / Alex Shlamov
Число новых случаев коронавируса в Грузии увеличилось за сутки на 1194

За последние 24 часа семь пациентов скончались в Тбилиси, четыре - в Батуми (Аджария), два в Кутаиси (Имерети), один в Гори (Шида Картли), один - в Мцхета (Мцхета-Мтианети).

Общее количество людей, умерших в результате инфекции достигло 158.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 19 857 случаев заражения, 8 666 из них выздоровели.

Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2455)


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