В Грузии может быть запрещена работа общественного транспорта, но не везде

Однажды такое уже было, когда в стране был остановлен весь транспорт, включая частные машины, но сейчас такие меры будут приняты там, где это будет необходимо

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Глава администрации правительства Грузии Натия Мезвришвили не исключает введение ограничений на работу общественного транспорта.

Как отметила Мезвришвили на брифинге после заседания межведомственного координационного совета, ограничения будут вводиться точечно там, где это будет необходимо.

"У нас были ограничения в части передвижения в Батуми, которых мы сняли, – имею в виду внутригородское передвижение. Если будет необходимо, совет на основании рекомендаций эпидемиологов обсудить это, и решения будет приниматься точечно там, где будет необходимо", - заявила Мезвришвили.

С начала сентября эпидемиологическая ситуация в Грузии резко ухудшилась. Суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначных цифрах.

По официальным данным, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 19 857 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 8 666 пациентов. Скончались 158.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.