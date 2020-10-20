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Эпидемия коронавируса. Полицейские следят за обязательным ношением масок в тбилисском метро

В Грузии может быть запрещена работа общественного транспорта, но не везде

photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
Общество
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Коронавирус в Грузии: последние новости (2455)
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Sputnik Грузия
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Однажды такое уже было, когда в стране был остановлен весь транспорт, включая частные машины, но сейчас такие меры будут приняты там, где это будет необходимо

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Глава администрации правительства Грузии Натия Мезвришвили не исключает введение ограничений на работу общественного транспорта.

Пассажиры в автобусе в масках во время эпидемии коронавируса
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Как отметила Мезвришвили на брифинге после заседания межведомственного координационного совета, ограничения будут вводиться точечно там, где это будет необходимо.

"У нас были ограничения в части передвижения в Батуми, которых мы сняли, – имею в виду внутригородское передвижение. Если будет необходимо, совет на основании рекомендаций эпидемиологов обсудить это, и решения будет приниматься точечно там, где будет необходимо", - заявила Мезвришвили.

С начала сентября эпидемиологическая ситуация в Грузии резко ухудшилась. Суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначных цифрах.

По официальным данным, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 19 857 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 8 666 пациентов. Скончались 158.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

 

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2455)


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