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Скорая медицинская помощь 112

Власти Грузии работают над устранением сбоев в работе скорой помощи

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Коронавирус в Грузии: последние новости (2457)
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От вовремя оказанной первой медицинской помощи может зависеть жизнь пациента – правительство обратило внимание на проблему из-за резкой вспышки коронавируса

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. В системе оказания первой медицинской помощи имеются определенные проблемы, признала глава администрации правительства Грузии Натия Мезвришвили, подчеркнув, что вопрос решается. 

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"Есть определенные проблемы в сфере оказания первой медицинской помощи, но мы стараемся как можно скорее устранить их", – сказала Мезвришвили.

Мезвришвили отметила, что сбои в работе скорой помощи связаны с растущим количеством случаев заражения коронавирусной инфекцией. Ожидается рост числа инфицированных, однако власти Грузии делают все, чтобы система здравоохранения была к этому готова. Это касается и фонда больничных коек, и медицинского персонала.

 

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Глава администрации напомнила, что в самом начале были серьезные сбои в работе горячей линии 144, которая была создана для информирования населения о введенных ограничениях из-за COVID-19. Однако правительству вовремя удалось урегулировать данную проблему.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 194. Скончались 15 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 19 857 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 8 666 пациентов. Скончались 158.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

 

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2457)


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