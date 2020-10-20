Власти Грузии работают над устранением сбоев в работе скорой помощи

От вовремя оказанной первой медицинской помощи может зависеть жизнь пациента – правительство обратило внимание на проблему из-за резкой вспышки коронавируса

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. В системе оказания первой медицинской помощи имеются определенные проблемы, признала глава администрации правительства Грузии Натия Мезвришвили, подчеркнув, что вопрос решается.

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"Есть определенные проблемы в сфере оказания первой медицинской помощи, но мы стараемся как можно скорее устранить их", – сказала Мезвришвили.

Мезвришвили отметила, что сбои в работе скорой помощи связаны с растущим количеством случаев заражения коронавирусной инфекцией. Ожидается рост числа инфицированных, однако власти Грузии делают все, чтобы система здравоохранения была к этому готова. Это касается и фонда больничных коек, и медицинского персонала.

Глава администрации напомнила, что в самом начале были серьезные сбои в работе горячей линии 144, которая была создана для информирования населения о введенных ограничениях из-за COVID-19. Однако правительству вовремя удалось урегулировать данную проблему.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 194. Скончались 15 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 19 857 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 8 666 пациентов. Скончались 158.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.