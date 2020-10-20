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Школы в Грузии, где открыты избирательные участки, перейдут на дистанционку

© CC0 / Pixabay
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201020/249754980/Shkoly-v-Gruzii-gde-otkryty-izbiratelnye-uchastki-pereydut-na-distantsionku.html

Школы, где созданы избирательные участки, не будут проводить занятия в классах уже со среды следующей недели

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Те школы в Грузии, в которых открыты избирательные участки, с будущей недели перейдут на временный дистанционный режим работы, заявил на брифинге министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Чхенкели.

Коронавирус и школы. Закрытое здание 1-й тбилисской гимназии во время эпидемии COVID-19
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Еще в трех школах Тбилиси выявили коронавирус

В частности, эти школы перейдут на дистанционный режим работы со среды будущей недели.

"В связи с подготовкой к парламентским выборам школы, где открыты избирательные участки, в среду, четверг и пятницу перейдут на дистанционный режим работы", – сообщил Чхенкели, отметив, что это необходимо как для безопасного проведения выборов, так и для безопасности детей.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2460)


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