На родину без карантина: для граждан Грузии устанавливаются новые правила

Возвращающимся из заграницы в страну гражданам Грузии достаточно будет иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, чтобы не попасть в восьмидневный карантин

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. В ближайшее время граждане Грузии, прибывающие в страну из-за границы, смогут избежать обязательного карантина при наличии ПЦР-теста на коронавирус, заявила на брифинге после заседания координационного совета министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

На сегодняшний день карантин является обязательным как для граждан Грузии, так и иностранцев. Приезжие должны находиться в карантинной зоне в течение восьми дней после пересечения границы. А перед тем, как покинуть карантин, сдать тест на коронавирус.

"Они могут въехать при наличии ПЦР-теста с отрицательным результатом, а затем перейти в самоизоляцию, этого будет достаточно. Мы подготовили решение правительства по этому поводу и, скорее всего, оно вступит в силу уже завтра", - заявила Турнава.

В случае, если гражданин не сможет предъявить результат ПЦР-теста по разным причинам, он, как и прежде, пройдет бесплатный обязательный карантин в стране.

По словам Турнава, это позитивное изменение поможет сделать бизнес в Грузии более активным, в том числе и визиты в страну.