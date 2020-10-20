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Пассажиры и персонал в масках у стойки регистрации в тбилисском аэропорту

На родину без карантина: для граждан Грузии устанавливаются новые правила

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Коронавирус в Грузии: последние новости (2460)
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Sputnik Грузия
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Возвращающимся из заграницы в страну гражданам Грузии достаточно будет иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, чтобы не попасть в восьмидневный карантин

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. В ближайшее время граждане Грузии, прибывающие в страну из-за границы, смогут избежать обязательного карантина при наличии ПЦР-теста на коронавирус, заявила на брифинге после заседания координационного совета министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Капельница в палате
© photo: Sputnik / Alexey Kudenko
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На сегодняшний день карантин является обязательным как для граждан Грузии, так и иностранцев. Приезжие должны находиться в карантинной зоне в течение восьми дней после пересечения границы. А перед тем, как покинуть карантин, сдать тест на коронавирус.

"Они могут въехать при наличии ПЦР-теста с отрицательным результатом, а затем перейти в самоизоляцию, этого будет достаточно. Мы подготовили решение правительства по этому поводу и, скорее всего, оно вступит в силу уже завтра", - заявила Турнава.

В случае, если гражданин не сможет предъявить результат ПЦР-теста по разным причинам, он, как и прежде, пройдет бесплатный обязательный карантин в стране.

По словам Турнава, это позитивное изменение поможет сделать бизнес в Грузии более активным, в том числе и визиты в страну.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2460)


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