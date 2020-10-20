15:34 20 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7763
  • 100 RUB4.1332
  • USD3.2117
Поиск
ПЦР тестирование на коронавирус на батумском бульваре

Больше половины новых инфицированных COVID-19 в Грузии с симптомами

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2460)
98 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/08/1a/249289265.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201020/249755411/Bolshe-poloviny-novykh-infitsirovannykh-COVID-19-v-Gruzii-s-simptomami.html

Лечиться от коронавируса можно и дома, если следовать указаниям врача, – пить больше воды, двигаться и постоянно измерять температуру

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Из выявленных за последние сутки 1 194 новых случаев в Грузии, 706 имеют характерные для коронавируса симптомы, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

В Ахалцихе коронавирусом заразились сразу 13 сотрудников скорой помощи>>

Еще 222 пациента являются контактами инфицированных, 60 – медиков, 35 – самоизолированных, остальные случаи распределяются на другие небольшие группы, отметил Гамкрелидзе.

По его словам, в термоцентрах решают, в каких случаях делать ПЦР-тест, а в каких – тесты на основе антигены.

Гамкрелидзе призвал пациентов с коронавирусом, лечащихся в домашних условиях, пить больше воды, двигаться, мерить температуру и в том случае, если она поднимется до 38 градусов, принять жаропонижающее средство. Бессимптомные пациенты, как правило, должны вылечиться через 12 дней, отметил он.

Больничная палата
© Sputnik / STRINGER
Хватит ли в больницах Грузии мест для заразившихся коронавирусом?

"Пусть пациент не ждет, когда ему позвонят. У каждого человека и семьи должен быть семейный врач, желательно, чтобы пациент сам позвонил своему семейному врачу. Управление пациентами на дому входит в компетенцию семейного врача, это не сложно, так как большая часть этих людей – 99% очень быстро, через 12 дней, полностью выздоравливают и не являются заразными", – заявил Гамкрелидзе.

По информации эпидемиолога, на данный момент в стране около 800-900 свободных коек. По его словам, пациенты каждый день выписываются из клиник, освобождая места для других.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 194.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 19 857 случаев заражения. Вылечились 8 666 пациентов. Скончались 158.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2460)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пустой Йенский мост неподалеку от Эйфелевой башни во время комендантского часа в Париже
Необычно пустой Париж: во Франции введен комендантский час из-за пандемии COVID-19
Секс, наркотики и коронавирус: приключения британских подводников в США
Секс, наркотики и коронавирус: приключения британских подводников в США
Тарифы на посылки в Грузии и других странах
Тарифы на посылки в Грузии и других странах
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться