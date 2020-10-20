Больше половины новых инфицированных COVID-19 в Грузии с симптомами

Лечиться от коронавируса можно и дома, если следовать указаниям врача, – пить больше воды, двигаться и постоянно измерять температуру

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Из выявленных за последние сутки 1 194 новых случаев в Грузии, 706 имеют характерные для коронавируса симптомы, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

В Ахалцихе коронавирусом заразились сразу 13 сотрудников скорой помощи>>

Еще 222 пациента являются контактами инфицированных, 60 – медиков, 35 – самоизолированных, остальные случаи распределяются на другие небольшие группы, отметил Гамкрелидзе.

По его словам, в термоцентрах решают, в каких случаях делать ПЦР-тест, а в каких – тесты на основе антигены.

Гамкрелидзе призвал пациентов с коронавирусом, лечащихся в домашних условиях, пить больше воды, двигаться, мерить температуру и в том случае, если она поднимется до 38 градусов, принять жаропонижающее средство. Бессимптомные пациенты, как правило, должны вылечиться через 12 дней, отметил он.

"Пусть пациент не ждет, когда ему позвонят. У каждого человека и семьи должен быть семейный врач, желательно, чтобы пациент сам позвонил своему семейному врачу. Управление пациентами на дому входит в компетенцию семейного врача, это не сложно, так как большая часть этих людей – 99% очень быстро, через 12 дней, полностью выздоравливают и не являются заразными", – заявил Гамкрелидзе.

По информации эпидемиолога, на данный момент в стране около 800-900 свободных коек. По его словам, пациенты каждый день выписываются из клиник, освобождая места для других.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 194.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 19 857 случаев заражения. Вылечились 8 666 пациентов. Скончались 158.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.