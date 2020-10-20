По прибытии на родину граждане Грузии уже не будут автоматически помещаться в карантин, если они представят результат сделанного накануне ПЦР-теста

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Для граждан Грузии с 21 октября меняются правила обязательного карантина по прибытии на родину из-за границы, сообщает пресс-служба правительства страны.

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Граждане Грузии, вернувшись на родину из других стран, в случае представления отрицательного ПЦР-теста на коронавирус вместо обязательного карантина смогут перейти в самоизоляцию.

В том случае, если не будет результата ПЦР-теста, они отправляются в карантинное пространство. До сих пор граждане Грузии, вернувшись из заграницы на родину, должны были пройти обязательный восьмидневный карантин. А первоначально срок карантина составлял 14 дней, что вызывало недовольство граждан Грузии.

Межведомственный координационный совет еще раз призывает всех граждан соблюдать установленные правила, использовать маску, соблюдать соцдистанцию и максимально воздержаться от нахождения на массовых мероприятиях.

Координационный совет также обсудил ситуацию в клиниках страны. На сегодняшний день, в стране мобилизовано минимум четыре тысячи коек. Минздраву страны поручено активировать работу по мобилизации дополнительных больничных мест, чтобы от 800 до 1000 свободных коек постоянно были в готовности для приема пациентов.

На заседании координационного совета также отмечалось, что новая модель клинического управления дает возможность по необходимости иметь нужное количество коек, поскольку легкие и бессимптомные пациенты продолжают лечение на дому или в так называемых ковид-гостиницах, тяжелые пациенты остаются в стационарах.

Что касается возобновления учебы в школах и университетах и инфицирования учащихся и педагогов, то, по информации Минобразования страны, решения в каждом случае принимаются индивидуально и оперативно на основе консультации с эпидемиологами.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 194.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 19 857 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 8 666 пациентов. Скончались 158.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.