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Бригада Скорой помощи

Врачи заражены, люди в панике – что происходит в Самцхе-Джавахети?

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Коронавирус в Грузии: последние новости (2464)
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Вторая волна COVID-19 коснулась всех городов и регионов Грузии. Исключением не стал и край Самхце-Джавахети, в котором накануне стало известно о пугающем массовом заражении медиков

В Ахалкалакском и Ахалцихском районах Самцхе-Джавахети парализована работа скорой помощи. Накануне стало известно об инфицировании сотрудников центров неотложной помощи в Ахалкалаки и Ахалцихе одновременно. 

Крепость Рабат и город Ахалцихе
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Крепость Рабат и город Ахалцихе

Самцхе-Джавахети – регион на юге Грузии, граничащий с Арменией. Основную часть населения здесь составляют этнические армяне. Согласно официальным данным за 2018 год, в Самцхе-Джавахети проживает 155 900 человек. В Ахалкалакском муниципалитете 42 900, а в Ахалцихском – 39 400 человек.

Скорая помощь 112 едет по вызову
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Скорая помощь в Ахалкалаки парализована – 12 сотрудников службы инфицированы

Как рассказала в интервью Sputnik Грузия глава пресс-службы Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Тако Саришвили, в условиях такого сбоя в работе медпомощи жители двух крупных муниципалитетов региона могут рассчитывать на помощь врачей из соседних районов.

"Хочу сказать, что в СМИ появляется неточная информация о количестве инфицированных. В частности, в Ахалкалаки, так же как и в Ахалцихе, накануне было выявлено по 13 инфицированных сотрудников скорой помощи. То есть речь идет о 26 инфицированных. Контакты всех этих людей, как и они сами, сейчас находятся в самоизоляции. Эпидемиологи выясняют первоисточники инфицирования медиков в обоих районах", - отметила Саришвили.

К слову, на сегодня в Ахалцихе работает всего три-четыре экипажа скорой, и, естественно, население района находится в некоторой панике.

Однако, по словам представителя Центра, никто не собирается оставлять местных жителей без внимания медиков. В настоящее время идет активное перераспределение экипажей скорой помощи из соседних муниципалитетов. Так, жителей Ахалкалаки будут обслуживать экипажи из Ниноцминда, а население Ахалцихе – бригады из Адигени и Аспиндзы.

Сколько выявлено зараженных в Самцхе-Джавахети?

Рост случаев инфицирования коронавирусом в Самцхе-Джавахети наблюдается с 15 октября. В этот же день в регионе была зафиксирована первая смерть от коронавируса. Скончалась 85-летняя жительница Ахалцихского муниципалитета.

Лечение пациентов, зараженных коронавирусом COVID-19, во время пандемии
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Лечение пациентов, зараженных коронавирусом COVID-19, во время пандемии

По данным на 15 октября, в самоизоляции в Самцхе-Джавахети находятся 157 человек. С начала пандемии и по сегодняшний день в регионе было выявлено 97 инфицированных.

При этом за минувшие сутки в регионе было выявлено девять новых случаев инфицирования COVID-19, за день ранее, 19 октября – семь случаев, 18 октября – 13, 17 октября – 8, 16 и 15 октября по три новых инфицированных.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2464)


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