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Грузинское кулинарное телешоу Мастер-шеф

Самые креативные и опытные: Топ-6 перспективных поваров Грузии

photo: Masterchef Georgia / FB
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201020/249757319/Samye-kreativnye-i-opytnye-Top-6-perspektivnykh-povarov-Gruzii.html

Сегодня праздник людей, которые делают нашу жизнь вкуснее, слаще, острее и питательней. Сегодня - Международный день поваров

Это событие учредили в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ, насчитывающей аж восемь миллионов представителей поварской профессии со всего мира. Поэтому неудивительно, что эксперты мировой кухни обрели свой собственный праздник.

Отборочный конкурс поваров Bocuse d'Or в Грузии
photo: Bocused Or Georgia / FB
Отборочный конкурс поваров Bocuse d'Or в Грузии

В связи с таким вкусным профессиональным праздником всея кулинаров планеты Sputnik Грузия составил топ-6 наиболее известных поваров Грузии - самых молодых, перспективных и уже успешных мастеров своего дела.

Ия Дзагания

Ия Дзагания – самая юная победительница реалити-шоу "Мастер-шеф", рейтингового кулинарного телеконкурса, выявляющего лучшего повара страны. В момент участия в первом сезоне проекта Ие было всего 19 лет. Но это не помешало девушке обойти более опытных конкурсантов и показать свою уникальную способность - привнести в грузинскую кухню новое оригинальное вкусовое решение.

Повар Ия Дзагания
photo: Master Chef Georgia / FB
Повар Ия Дзагания

Любопытно, что заинтересовалась кулинарией Ия Дзагания, когда ей было 18 лет. Однажды Ия решила, что хочет следовать здоровому образу жизни, а питание, естественно, его неотъемлемая часть. Так девушка начала готовить, открыв для себя аппетитный мир кулинарии. К слову, Ия довольно разносторонний человек: раньше она хотела стать актрисой и даже поступила на факультет театроведения во Франции, но вскоре вернулась в Грузию и поступила на психолога.

Нуца Сургуладзе

Нуца Сургуладзе – 20-летний повар, победительница второго сезона проекта "Мастер-шеф". Как видите, молодые повара Грузии радуют своим мастерством и желанием быть лучшими.

Повар Нуца Сургуладзе
photo: Master Chef Georgia / FB
Повар Нуца Сургуладзе

У Нуцы Сургуладзе оказалось больше опыта, чем у предыдущей нашей героини, ведь Нуца точно знала, чего хотела. А хотела она - стать профессиональным кулинаром. Поэтому девушка решила отправиться во Францию, где начала овладевать поварским искусством в местной кулинарной школе. Параллельно с учебой девушка проходила практику в ресторанах, которые имели звезды Мишлен. Итог блестящий - Нуца тоже вернулась в Грузию и стала одним из самых оригинальных поваров на родине.

Серго Овчаренко

Сергей Овчаренко - 26-летний победитель третьего сезона кулинарного проекта "Мастер-шеф". Кстати, удивительно, как кулинария, порой, может стать одновременно спасением и делом всей жизни. Дело в том, что Серго всегда мечтал стать профессиональный боксером, но из-за травмы спины в 17 лет ему пришлось забыть о большом спорте.

Повар Серго Овчаренко
photo: Master Chef Georgia / FB
Повар Серго Овчаренко

После этого парень долго пытался найти то, что полюбит так же сильно, как спорт, и нашел. Стоит отметить, что приготовлением блюд он увлекался всегда, но кто знал, что это обернется профессией всей жизни? Сегодня Овчаренко - один из самых интересных, профессиональных и тонких новаторов-поваров.

Леван Кобиашвили

Леван Кобиашвили – один из членов жюри проекта "Мастер-шеф", работает в кулинарной сфере почти 30 лет. В это трудно поверить, но Кобиашвили абсолютно не думал, что будет заниматься приготовлением пищи. Поначалу его серьезно привлекала работа на радио и телевидении, но в итоге мужчина пошел совершенно другим путем.

Повар Леван Кобиашвили
photo: Master Chef Georgia / FB
Повар Леван Кобиашвили

Свои первые шаги в амплуа повара Леван начал в гостинице "Метехи", которая в свое время считалась одной из лучших на Кавказе. Сейчас Кобиашвили уже не представляет себя в другой профессии, ведь он успешный владелец ресторана, а также президент Кулинарной федерации Грузии.

Константин Теделури

Константин Теделури - один из всенародно любимых членов жюри в шоу "Мастер-шеф", ведь его харизма бьет через край. По собственному признанию, он рушит все стереотипы о поварах: ведь принято считать, что в основном повара - это пухленькие мужчины с розовыми щечками. А Константин все свои неординарные образы продумывает сам. Даже стрижется без помощи стилиста, только самостоятельно.

Повар Константин Теделаури
photo: Master Chef Georgia / FB
Повар Константин Теделаури

Теделури работает в ресторанной сфере с 2005 года, но увлекается кулинарией с детства. Еще в детском саду он сбегал на кухню, становился на стул, чтобы посмотреть, что там в кастрюле. Он начинал в Берлине, в грузинском ресторане, где стал шеф-поваром менее чем за год, потом готовил в немецко-русском ресторане. В Германии Теделури прожил в целом девять лет, после чего вернулся на родину. И не зря.

Кстати, Константин Теделаури одно время работал приглашенным поваром в администрации президента.

Лука Начкебия

Лука Начкебия – лектор Кулинарной академии, самый молодой шеф-повар проекта, ему всего 29 лет, но за эти годы он успел многое. Окончил Американскую академию Гиви Залдастанишвили, в 2009 году поступил на факультет психологии ТГУ, в 2012 – начал обучение в Грузинском аграрном университете на факультете пищевых технологий.

Повар Лука Начкебия
photo: Master Chef Georgia / FB
Повар Лука Начкебия

Лука считает, что интересные аспекты кулинарии кроются больше в ее научной части, нежели в самом мастерстве повара. Главной своей профессией он считает пищевые технологии, а кулинария, в свою очередь, помогает объединить науку и творчество.

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Хобби шеф-повара Луки Начкебия поражают: одно время он увлекается графическим дизайном, микробиологией, даже философией и автоспортом. Сейчас же главная его работа - это поварское искусство, а цель - сохранить в кулинарии богатые грузинские традиции и при этом привнести в эту культуру новые многогранные вкусовые качества.



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