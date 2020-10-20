Самые креативные и опытные: Топ-6 перспективных поваров Грузии

Сегодня праздник людей, которые делают нашу жизнь вкуснее, слаще, острее и питательней. Сегодня - Международный день поваров

Это событие учредили в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ, насчитывающей аж восемь миллионов представителей поварской профессии со всего мира. Поэтому неудивительно, что эксперты мировой кухни обрели свой собственный праздник.

photo: Bocused Or Georgia / FB Отборочный конкурс поваров Bocuse d'Or в Грузии

В связи с таким вкусным профессиональным праздником всея кулинаров планеты Sputnik Грузия составил топ-6 наиболее известных поваров Грузии - самых молодых, перспективных и уже успешных мастеров своего дела.

Ия Дзагания

Ия Дзагания – самая юная победительница реалити-шоу "Мастер-шеф", рейтингового кулинарного телеконкурса, выявляющего лучшего повара страны. В момент участия в первом сезоне проекта Ие было всего 19 лет. Но это не помешало девушке обойти более опытных конкурсантов и показать свою уникальную способность - привнести в грузинскую кухню новое оригинальное вкусовое решение.

photo: Master Chef Georgia / FB Повар Ия Дзагания

Любопытно, что заинтересовалась кулинарией Ия Дзагания, когда ей было 18 лет. Однажды Ия решила, что хочет следовать здоровому образу жизни, а питание, естественно, его неотъемлемая часть. Так девушка начала готовить, открыв для себя аппетитный мир кулинарии. К слову, Ия довольно разносторонний человек: раньше она хотела стать актрисой и даже поступила на факультет театроведения во Франции, но вскоре вернулась в Грузию и поступила на психолога.

Нуца Сургуладзе

Нуца Сургуладзе – 20-летний повар, победительница второго сезона проекта "Мастер-шеф". Как видите, молодые повара Грузии радуют своим мастерством и желанием быть лучшими.

photo: Master Chef Georgia / FB Повар Нуца Сургуладзе

У Нуцы Сургуладзе оказалось больше опыта, чем у предыдущей нашей героини, ведь Нуца точно знала, чего хотела. А хотела она - стать профессиональным кулинаром. Поэтому девушка решила отправиться во Францию, где начала овладевать поварским искусством в местной кулинарной школе. Параллельно с учебой девушка проходила практику в ресторанах, которые имели звезды Мишлен. Итог блестящий - Нуца тоже вернулась в Грузию и стала одним из самых оригинальных поваров на родине.

Серго Овчаренко

Сергей Овчаренко - 26-летний победитель третьего сезона кулинарного проекта "Мастер-шеф". Кстати, удивительно, как кулинария, порой, может стать одновременно спасением и делом всей жизни. Дело в том, что Серго всегда мечтал стать профессиональный боксером, но из-за травмы спины в 17 лет ему пришлось забыть о большом спорте.

photo: Master Chef Georgia / FB Повар Серго Овчаренко

После этого парень долго пытался найти то, что полюбит так же сильно, как спорт, и нашел. Стоит отметить, что приготовлением блюд он увлекался всегда, но кто знал, что это обернется профессией всей жизни? Сегодня Овчаренко - один из самых интересных, профессиональных и тонких новаторов-поваров.

Леван Кобиашвили

Леван Кобиашвили – один из членов жюри проекта "Мастер-шеф", работает в кулинарной сфере почти 30 лет. В это трудно поверить, но Кобиашвили абсолютно не думал, что будет заниматься приготовлением пищи. Поначалу его серьезно привлекала работа на радио и телевидении, но в итоге мужчина пошел совершенно другим путем.

photo: Master Chef Georgia / FB Повар Леван Кобиашвили

Свои первые шаги в амплуа повара Леван начал в гостинице "Метехи", которая в свое время считалась одной из лучших на Кавказе. Сейчас Кобиашвили уже не представляет себя в другой профессии, ведь он успешный владелец ресторана, а также президент Кулинарной федерации Грузии.

Константин Теделури

Константин Теделури - один из всенародно любимых членов жюри в шоу "Мастер-шеф", ведь его харизма бьет через край. По собственному признанию, он рушит все стереотипы о поварах: ведь принято считать, что в основном повара - это пухленькие мужчины с розовыми щечками. А Константин все свои неординарные образы продумывает сам. Даже стрижется без помощи стилиста, только самостоятельно.

photo: Master Chef Georgia / FB Повар Константин Теделаури

Теделури работает в ресторанной сфере с 2005 года, но увлекается кулинарией с детства. Еще в детском саду он сбегал на кухню, становился на стул, чтобы посмотреть, что там в кастрюле. Он начинал в Берлине, в грузинском ресторане, где стал шеф-поваром менее чем за год, потом готовил в немецко-русском ресторане. В Германии Теделури прожил в целом девять лет, после чего вернулся на родину. И не зря.

Кстати, Константин Теделаури одно время работал приглашенным поваром в администрации президента.

Лука Начкебия

Лука Начкебия – лектор Кулинарной академии, самый молодой шеф-повар проекта, ему всего 29 лет, но за эти годы он успел многое. Окончил Американскую академию Гиви Залдастанишвили, в 2009 году поступил на факультет психологии ТГУ, в 2012 – начал обучение в Грузинском аграрном университете на факультете пищевых технологий.

photo: Master Chef Georgia / FB Повар Лука Начкебия

Лука считает, что интересные аспекты кулинарии кроются больше в ее научной части, нежели в самом мастерстве повара. Главной своей профессией он считает пищевые технологии, а кулинария, в свою очередь, помогает объединить науку и творчество.

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Хобби шеф-повара Луки Начкебия поражают: одно время он увлекается графическим дизайном, микробиологией, даже философией и автоспортом. Сейчас же главная его работа - это поварское искусство, а цель - сохранить в кулинарии богатые грузинские традиции и при этом привнести в эту культуру новые многогранные вкусовые качества.