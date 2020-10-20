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Детский сад в Тбилиси

Выборы в Грузии: те детсады, где будут открыты избирательные участки, закроют с 28 октября

Photo: courtesy of Tbilisi City Hall
Общество
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (439)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20201020/249758222/Vybory-v-Gruzii-te-detsady-gde-budut-otkryty-izbiratelnye-uchastki-zakroyut-s-28-oktyabrya.html

Все учебно-воспитательные учреждения - школы и детские сады, в которых размещены избирательные участки, за несколько дней до выборов будут закрыты

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Детские сады Тбилиси, в которых размещены избирательные участки, не будут работать с 28 октября до 2 ноября включительно, сообщает пресс-служба мэрии столицы

საკლასო ოთახი
© CC0 / Pixabay
Школы в Грузии, где открыты избирательные участки, перейдут на дистанционку

2 ноября во всех этих детских садах пройдут масштабные дезинфекционные работы, чтобы на следующий день они смогли возобновить учебно-воспитательный процесс в безопасной среде.

На данный момент в Тбилиси функционируют 183 государственных детских сада, в 104 из них размещены избирательные участки.

На дистанционный режим работы со следующей недели временно перейдут и те школы, в которых разместились избирательные участки.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (439)


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