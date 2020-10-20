Фешенебельную гостиницу в Тбилиси превратят в COVID-больницу

Гостиница будет выполнять функции микробольницы для тех инфицированных пациентов, которые будут переносить заболевание в легкой форме

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Тбилисская гостиница Holiday Inn начнет принимать пациентов с коронавирусом, сообщила журналистам член совета директоров "Аджара групп" Нино Замбахидзе.

Замбахидзе сделала такое заявление после встречи премьер-министра Георгия Гахария с представителями частного сектора.

"Это для нас, как для бизнеса, очень хорошо, и в то же время это создаст комфортные условия для тех людей, которые в слабой форме переносят заболевание", - заявила Замбахидзе.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 194. Скончались 15 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день в Грузии выявлено 19 857 случаев заражения, из них выздоровели 8 666 пациентов, скончались - 158.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.