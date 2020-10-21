Очередной антирекорд: число инфицированных COVID-19 в Грузии увеличилось за сутки на 1 351

За последние 24 часа скончались 14 человек, из ковид-клиник страны выписаны 337 пациентов, а с начала пандемии вылечились 9003 человека

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 351, скончались 14 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране на сегодняшний день выявлено 21 208 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 337 человек, с начала пандемии вылечились 9 003 пациента. Скончались 172.

В карантине в данное время находятся 6 582 человека, в стационарах – 2 895, в ковид-гостиницах – 1 420.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Вчера суточный показатель инфицированных в стране составлял 1 194, скончались 15 человек.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.