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Эпидемия коронавируса. Полицейские следят за обязательным ношением масок на рынке

Полиция продолжает следить за соблюдением мер безопасности на аграрных рынках в Грузии

photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201021/249762365/Politsiya-prodolzhaet-sledit-za-soblyudeniem-mer-bezopasnosti-na-agrarnykh-rynkakh-v-Gruzii.html

Помимо рынков полиция ведет мониторинг торговых центров, транспорта и других мест скопления людей, следя за соблюдением гражданами мер безопасности

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Сотрудники министерства внутренних дел Грузии, а так же работники региональных управлений активно следят за соблюдением всех мер безопасности на аграрных рынках в целях предотвращение распространения COVID-19, сообщается на сайте МВД Грузии.

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photo: courtesy of Giorgi Kvirikashvili
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Сотрудники правоохранительных органов следят за правильным ношением масок и соблюдением социальной дистанции на территории рынков во всех крупных городах страны, а так же в торговых центрах.

"Министерство внутренних дел призывает всех граждан соблюдать социальную дистанцию, правильно носить медицинскую маску и подчиняться указаниям полицейских", - говорится в информации МВД страны.

Сотрудники Департамента патрульной полиции также продолжают интенсивный мониторинг станций метро в Тбилиси. Их главная задача - следить за выполнением правил и рекомендаций в транспорте.

На всех станциях метро столицы для обеспечения безопасности граждан инспекторы проверяют наличие масок и соблюдение правил, а в случае необходимости снабжают ими пассажиров.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2469)


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