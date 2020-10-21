Полиция продолжает следить за соблюдением мер безопасности на аграрных рынках в Грузии

Помимо рынков полиция ведет мониторинг торговых центров, транспорта и других мест скопления людей, следя за соблюдением гражданами мер безопасности

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Сотрудники министерства внутренних дел Грузии, а так же работники региональных управлений активно следят за соблюдением всех мер безопасности на аграрных рынках в целях предотвращение распространения COVID-19, сообщается на сайте МВД Грузии.

Сотрудники правоохранительных органов следят за правильным ношением масок и соблюдением социальной дистанции на территории рынков во всех крупных городах страны, а так же в торговых центрах.

"Министерство внутренних дел призывает всех граждан соблюдать социальную дистанцию, правильно носить медицинскую маску и подчиняться указаниям полицейских", - говорится в информации МВД страны.

Сотрудники Департамента патрульной полиции также продолжают интенсивный мониторинг станций метро в Тбилиси. Их главная задача - следить за выполнением правил и рекомендаций в транспорте.

На всех станциях метро столицы для обеспечения безопасности граждан инспекторы проверяют наличие масок и соблюдение правил, а в случае необходимости снабжают ими пассажиров.