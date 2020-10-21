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Лаборатория для проведения тестов на антитела к коронавирусу в Республиканском центре профилактики СПИДа

Коронавирус выявили у губернатора Гурии

© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
Общество
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2474)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201021/249762926/Koronavirus-vyyavili-u-gubernatora-regiona-Gurii.html

Наряду с губернатором тест на коронавирус был сделан и его заместителю, с которым он контактировал чаще всего, но он оказался отрицательным

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Коронавирус подтвердился у губернатора региона Гурии (Западная Грузия) Зураба Насарая.

Как сообщает Первый канал, у губернатора коронавирус подтвердился при повторном тестировании.

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"Результат теста положительный. На данном этапе губернатор находится дома и ждет указаний эпидемиологов. Соответственно, будет действовать по правилам, установленным протоколом", - сообщила руководитель пресс-службы гебурнатора Гурии Нино Ломджария.

По ее словам, результаты тестирования заместителей губернатора отрицательные.

Парламент Грузии - депутаты в зале заседаний
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Коронавирус еще у двух депутатов парламента Грузии

"Дезинфекция была проведена поздно ночью на всех трех этажах административного здания, в которых расположены администрации региона, мэрия и сакребуло", - сообщила Ломджария.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 351, из них 15 человек – в регионе Гурии.

По последним данным, общее количество зараженных в стране с начала пандемии к 21 октября составляет 21 208.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 337 человек, с начала пандемии вылечились 9 003 пациента. Скончались 172.

Первый случай инфицирования в Грузии был зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2474)


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