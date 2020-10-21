Коронавирус выявили у губернатора Гурии

Наряду с губернатором тест на коронавирус был сделан и его заместителю, с которым он контактировал чаще всего, но он оказался отрицательным

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Коронавирус подтвердился у губернатора региона Гурии (Западная Грузия) Зураба Насарая.

Как сообщает Первый канал, у губернатора коронавирус подтвердился при повторном тестировании.

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"Результат теста положительный. На данном этапе губернатор находится дома и ждет указаний эпидемиологов. Соответственно, будет действовать по правилам, установленным протоколом", - сообщила руководитель пресс-службы гебурнатора Гурии Нино Ломджария.

По ее словам, результаты тестирования заместителей губернатора отрицательные.

"Дезинфекция была проведена поздно ночью на всех трех этажах административного здания, в которых расположены администрации региона, мэрия и сакребуло", - сообщила Ломджария.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 351, из них 15 человек – в регионе Гурии.

По последним данным, общее количество зараженных в стране с начала пандемии к 21 октября составляет 21 208.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 337 человек, с начала пандемии вылечились 9 003 пациента. Скончались 172.

Первый случай инфицирования в Грузии был зафиксирован 26 февраля.