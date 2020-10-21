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Тестирование на коронавирус COVID-19 в столице Грузии

Ковид-география Грузии: Тбилиси лидирует по числу новых инфицированных

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2474)
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На втором месте по числу новых случаев COVID-19 черноморский край Аджария, далее следует регион Имерети

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. За последние 24 часа коронавирус в Грузии выявили у 1 351 человека, из них 445 случаев зарегистрированы в Тбилиси, об этом было объявлено на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета.

На втором месте по числу новых случаев COVID-19 черноморский край Аджария, далее следует регион Имерети. В целом, география случаев коронавирса в Грузии сегодня выглядит следующим образом:

 Регион  Количество новых случаев COVID-19
 Аджария  369
 Имерети  295
 Квемо-Картли   76
 Самегрело - Земо Сванети   66
 Мцхета-Мтианети  23
 Шида Картли   23
 Кахети  20
 Самцхе-Джавахети   18
 Гурия  15
 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети   1

По данным на сегодняшний день, в Грузии 11 033 активных случая, из них 1 520 пациентов проходят лечение в больницах Тбилиси, в Аджарии - 657.

Состояние 372 пациентов на сегодня расценивается как тяжелое, к аппарату искусственного дыхания подключены 78 пациентов.

В ковид-гостиницах находятся 1 772 человека, а в домашних условиях под наблюдением врачей лечатся 6 544 пациента.

За последние 24 часа в Грузии скончались 14 пациентов, тем самым общее число умерших увеличилось до 172. Всего выздоровели 9 002 человека, из них 337 за минувшие сутки.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2474)


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