Ковид-география Грузии: Тбилиси лидирует по числу новых инфицированных

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. За последние 24 часа коронавирус в Грузии выявили у 1 351 человека, из них 445 случаев зарегистрированы в Тбилиси, об этом было объявлено на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета.

На втором месте по числу новых случаев COVID-19 черноморский край Аджария, далее следует регион Имерети. В целом, география случаев коронавирса в Грузии сегодня выглядит следующим образом:

Регион Количество новых случаев COVID-19 Аджария 369 Имерети 295 Квемо-Картли 76 Самегрело - Земо Сванети 66 Мцхета-Мтианети 23 Шида Картли 23 Кахети 20 Самцхе-Джавахети 18 Гурия 15 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 1

По данным на сегодняшний день, в Грузии 11 033 активных случая, из них 1 520 пациентов проходят лечение в больницах Тбилиси, в Аджарии - 657.

Состояние 372 пациентов на сегодня расценивается как тяжелое, к аппарату искусственного дыхания подключены 78 пациентов.

В ковид-гостиницах находятся 1 772 человека, а в домашних условиях под наблюдением врачей лечатся 6 544 пациента.

За последние 24 часа в Грузии скончались 14 пациентов, тем самым общее число умерших увеличилось до 172. Всего выздоровели 9 002 человека, из них 337 за минувшие сутки.