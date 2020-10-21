Ковид-география Грузии: Тбилиси лидирует по числу новых инфицированных

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. За последние 24 часа коронавирус в Грузии выявили у 1 351 человека, из них 445 случаев зарегистрированы в Тбилиси, об этом было объявлено на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета.
На втором месте по числу новых случаев COVID-19 черноморский край Аджария, далее следует регион Имерети. В целом, география случаев коронавирса в Грузии сегодня выглядит следующим образом:
|Регион
|Количество новых случаев COVID-19
|Аджария
|369
|Имерети
|295
|Квемо-Картли
|76
|Самегрело - Земо Сванети
|66
|Мцхета-Мтианети
|23
|Шида Картли
|23
|Кахети
|20
|Самцхе-Джавахети
|18
|Гурия
|15
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|1
По данным на сегодняшний день, в Грузии 11 033 активных случая, из них 1 520 пациентов проходят лечение в больницах Тбилиси, в Аджарии - 657.
Состояние 372 пациентов на сегодня расценивается как тяжелое, к аппарату искусственного дыхания подключены 78 пациентов.
В ковид-гостиницах находятся 1 772 человека, а в домашних условиях под наблюдением врачей лечатся 6 544 пациента.
За последние 24 часа в Грузии скончались 14 пациентов, тем самым общее число умерших увеличилось до 172. Всего выздоровели 9 002 человека, из них 337 за минувшие сутки.