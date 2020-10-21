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Натия Мезвришвили

Не верьте слухам! - правительство Грузии обещает сообщить о наступлении ковид-апокалипсиса

photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2474)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201021/249764048/Ne-verte-slukham---pravitelstvo-Gruzii-obeschaet-soobschit-o-nastuplenii-kovid-apokalipsisa.html

Натия Мезвришвили уверяет, что в стране не такая страшная ситуация, как об этом распространяют слухи, чтобы посеять панику среди населения

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Действия правительства Грузии по борьбе с коронавирусом абсолютно прозрачны, если ситуация выйдет из под контроля - власти предупредят об этом население, заявила глава администрации правительства Натия Мезвришвили после заседания межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19.

Она предупредила, что в последнее время по стране распространяется ложная информация том, что в клиниках нет мест, что людей оставляют без присмотра дома и ковид-гостиницах, что их никто не лечит, не отвечают на звонки и не консультируют семейные врачи.

"Хочу успокоить всех: причин для беспокойства нет. Все это не соответствует действительности и ложь, вероятно, распространяется, чтобы посеять панику. Если будет апокалипсис, мы об этом сами скажем с этой трибуны", - сказала Мезвришвили.

Она сообщила, что в стране сегодня 11 033 пациента, инфицированных коронавирусом, и все они находятся в постоянном контакте с врачами, в том числе те, кто лечится на дому и в ковид-отелях.

За последние 24 часа в Грузии был зафиксирован 1 351 новый случай инфицирования коронавирусом.  За последние сутки скончались 14 пациентов, тем самым общее число умерших увеличилось до 172. Всего с начала пандемии к 19 октября COVID-19 выявили у 21 208 человек, из них выздоровели 9 002, при этом 337 - за минувшие сутки.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2474)


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