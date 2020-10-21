Исторический день: Кутаисский международный университет принял первых студентов

С началом учебы первых студентов поздравили президент, премьер-министр, председатель парламента и министр образования Грузии, другие почетные гости

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. В Кутаиси состоялось официальное открытие одного из крупнейших вузов Грузии – Международного университета и приведение к присяге его первых студентов.

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В церемонии приняли участили участие президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Георгий Гахария, председатель парламента Арчил Талаквадзе и министр образования, науки, культуры и спорта Михаил Чхенкели.

Михаил Чхенкели обратился к студентам, пожелав им интересной, плодотворной студенческой жизни и успехов. Министр назвал церемонию клятвы первокурсников захватывающей, а день открытия университета – историческим.

"Поздравляю студентов с началом учебы в этом университете! Вы, первый поток уникального университета, являетесь частью академической истории Грузии. Учеба в Кутаисском международном университете – действительно уникальная возможность, это большая честь и большая ответственность. Сегодня начинается захватывающий и успешный период вашей жизни. Я уверен, что пройдут годы, и каждый из вас с большой радостью вспомнит этот день", – сказал министр.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария в своем выступленни отметил, что нынешние студенты, это завтрашний день Грузии.

"Это самый важный день вашей жизни. Понимаю, что это к тому же и неординарный день. Вам приходится начинать свою студенческую жизнь в масках. Такое трудно было представить, но это реальность, с которой нам всем приходится мириться. И это пройдет, но останется Кутаисский международный университет и ваша ответственность перевести эту страну на новый этап развития", - заявил премьер.

Кутаисский международный университет принял студентов на три англоязычные бакалаврские программы: менеджмент, математика и компьютерная наука. Из 1 112 абитуриентов, сдававших экзамены, высокий проходной барьер смогли преодолеть 245 из них.

Комплекс Кутаисского международного университета построен в Кутаиси в экологически чистой зоне. Кампус занимает 153 гектара и включает современные учебные корпуса, библиотеки, кафетерии, хорошо оборудованную спортивную и дорожную инфраструктуру, студенческие общежития, а также общежития для академического и административного персонала. Автором и меценатом проекта является Бидзина Иванишвили.

Кутаисский международный университет активно сотрудничает с ведущими мировыми университетами и исследовательскими центрами, в том числе с Мюнхенским техническим университетом. Академические программы, с которыми начнет работать КМУ, созданы совместно с Мюнхенским университетом.