В Грузии от коронавируса скончалась 30-летняя женщина

Возраст жертв коронавируса постепенно начинает молодеть, умирают уже люди, которым не за шестьдесят и не за семьдесят

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. В Тбилиси скончалась инфицированная коронавирусом 30-летняя женщина – это самый молодой пациент, который умер в Грузии от осложнений, вызванных СOVID-19, с начала пандемии.

Сеть ковид-клиник в Грузии расширяется – Минздрав>>

За минувшие сутки в Грузии скончались 14 пациентов, тем самым общее число умерших инфицированных пациентов увеличилось до 172.

Как сообщает Первый канал, пациентка проходила лечение в Тбилисском морском госпитале. О том, что она инфицирована, стало известно уже после кончины, когда был готов ответ на ПЦР-тест.

По словам медиков, женщина была доставлена в Тбилиси из Ниноцминда (Самцхе-Джавахети) 18 октября. Сразу после поступления в клинику у нее начались осложнения.

Она два дня находилась дома с температурой, не зная о том, что инфицирована.

В больнице заявили, что у пациентки был избыточный вес. В анамнезе отмечены сердечно-сосудистые заболевания.

Еще семеро пациентов скончались в Аджарии. Четыре случая зарегистрированы в Батумском медицинском центре и три – в Республиканской больнице. Возраст умерших от 54 до 90 лет.

У части пациентов наблюдалась хроническая сердечная недостаточность, артериальная гипертензия, инсульт, дыхательная недостаточность, пневмония, острая почечная недостаточность.