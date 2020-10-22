Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1595

За последние 24 часа скончались еще шесть человек, из ковид-клиник страны выписаны 398 пациентов, а с начала пандемии вылечились 9 401

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 595. Скончались за сутки еще шесть человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 22 803 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 398 человек, с начала пандемии вылечились 9 401 пациент. Скончались 178.

В карантине в данное время находятся 4 462 человека, в стационарах – 3 071, в ковид-гостиницах – 1 772.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Вчера суточный показатель инфицированных составлял 1 351.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.