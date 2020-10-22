География коронавируса: Тбилиси вновь лидирует по числу инфицированных

Вслед за столицей идет Аджария, а затем Имерети. Отрадно, что в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети за минувшие сутки не было зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. За последние 24 часа коронавирус в Грузии выявили у 1 595 человек, из них 563 случая зарегистрировано в Тбилиси, об этом заявил заместитель руководителя операционного штаба при Межведомственном координационном совете Бердия Сичинава на брифинге в четверг.

На втором месте по суточному показателю инфицированных COVID-19 Аджария, где за последние сутки было выявлено 389 новых случаев. За ней следует регион Имерети – 335 новых случаев.

В целом география случаев коронавируса в Грузии сегодня выглядит следующим образом:

Тбилиси – 563

Аджария – 389

Имерети – 335

Квемо Картли – 77

Шида Картли – 69

Гурия – 53

Саегрело - Земо Сванети – 42

Кахети – 17

Мцхета-Мтианети – 26

Самцхе-Джавахети – 24

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 0.

По данным на сегодняшний день, в Грузии 12 007 активных случаев, из них 1 584 пациента проходят лечение в больницах Тбилиси, 646 – в Аджарии.

Состояние 381 пациента на сегодняшний день расценивается как тяжелое, к аппарату искусственного дыхания подключены 77.

В ковид-гостиницах находятся 1 848 человек, в домашних условиях под наблюдением врачей лечатся 7 164 пациента.

За последние 24 часа в Грузии от коронавируса скончались 6 человек, тем самым общее число умерших увеличилось до 178. Всего с начала пандемии выздоровели 9 401 человек, из них 398 за последние сутки.