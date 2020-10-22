География коронавируса: Тбилиси вновь лидирует по числу инфицированных

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. За последние 24 часа коронавирус в Грузии выявили у 1 595 человек, из них 563 случая зарегистрировано в Тбилиси, об этом заявил заместитель руководителя операционного штаба при Межведомственном координационном совете Бердия Сичинава на брифинге в четверг.
На втором месте по суточному показателю инфицированных COVID-19 Аджария, где за последние сутки было выявлено 389 новых случаев. За ней следует регион Имерети – 335 новых случаев.
В целом география случаев коронавируса в Грузии сегодня выглядит следующим образом:
Тбилиси – 563
Аджария – 389
Имерети – 335
Квемо Картли – 77
Шида Картли – 69
Гурия – 53
Саегрело - Земо Сванети – 42
Кахети – 17
Мцхета-Мтианети – 26
Самцхе-Джавахети – 24
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 0.
По данным на сегодняшний день, в Грузии 12 007 активных случаев, из них 1 584 пациента проходят лечение в больницах Тбилиси, 646 – в Аджарии.
Состояние 381 пациента на сегодняшний день расценивается как тяжелое, к аппарату искусственного дыхания подключены 77.
В ковид-гостиницах находятся 1 848 человек, в домашних условиях под наблюдением врачей лечатся 7 164 пациента.
За последние 24 часа в Грузии от коронавируса скончались 6 человек, тем самым общее число умерших увеличилось до 178. Всего с начала пандемии выздоровели 9 401 человек, из них 398 за последние сутки.