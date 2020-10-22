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Эпидемия коронавируса. Полицейские следят за обязательным ношением масок в тбилисском метро

География коронавируса: Тбилиси вновь лидирует по числу инфицированных

photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2479)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20201022/249776578/Geografiya-koronavirusa-Tbilisi-vnov-lidiruet-po-chislu-infitsirovannykh.html

Вслед за столицей идет Аджария, а затем Имерети. Отрадно, что в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети за минувшие сутки не было зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. За последние 24 часа коронавирус в Грузии выявили у 1 595 человек, из них 563 случая зарегистрировано в Тбилиси, об этом заявил заместитель руководителя операционного штаба при Межведомственном координационном совете Бердия Сичинава на брифинге в четверг.

Пандемия коронавируса COVID 19. Люди в масках на улицах Пекина, Китай
© AP Photo / Andy Wong
Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 22 октября

На втором месте по суточному показателю инфицированных COVID-19 Аджария, где за последние сутки было выявлено 389 новых случаев. За ней следует регион Имерети – 335 новых случаев.

В целом география случаев коронавируса в Грузии сегодня выглядит следующим образом:

Тбилиси – 563

Аджария – 389

Имерети – 335

Квемо Картли – 77

Шида Картли – 69

Гурия – 53

Саегрело - Земо Сванети – 42

Кахети – 17

Мцхета-Мтианети – 26

Самцхе-Джавахети – 24

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 0.

По данным на сегодняшний день, в Грузии 12 007 активных случаев, из них 1 584 пациента проходят лечение в больницах Тбилиси, 646 – в Аджарии.

Состояние 381 пациента на сегодняшний день расценивается как тяжелое, к аппарату искусственного дыхания подключены 77.

В ковид-гостиницах находятся 1 848 человек, в домашних условиях под наблюдением врачей лечатся 7 164 пациента.

За последние 24 часа в Грузии от коронавируса скончались 6 человек, тем самым общее число умерших увеличилось до 178. Всего с начала пандемии выздоровели 9 401 человек, из них 398 за последние сутки. 

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2479)


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