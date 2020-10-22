Ношение масок снижает вероятность инфицирования на 70% – Гахария

Премьер уверен, что антирекордов инфицирования в Грузии не было бы, если бы каждый гражданин проявлял большую ответственность

ТБИЛИСИ, 22 окт - Sputnik. В том случае, если 90% населения Грузии будет носить маски и соблюдать социальную дистанцию, вероятность заражения коронавирусом сократиться на 70%, заявил премьер министр Грузии Георгий Гахария перед началом заседания правительства.

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По его словам, накануне в мире был установлен новый антирекорд по суточному заражению – более 400 тысяч человек, а общее число инфицированных превысило уже 41 миллион.

Как отметил премьер, антирекорды фиксируются ежедневно в странах Европы. Не исключение и Грузия.

"Все мы должны понимать, что период адаптации и управления, в котором мы находимся сегодня, требует большей ответственности от каждого из нас. Хорошо известно, насколько эффективно ношение масок. Сегодня мы вновь говорили с эпидемиологами, если 90% наших граждан будут носить маски, то распространение инфекции сократится на 70%", – сказал Гахария.

По его словам, для борьбы с глобальной пандемией никто пока не придумал более эффективного способа, чем ношение масок, соблюдение социальной дистанции и элементарных правил гигиены.

Премьер призвал граждан заботиться друг о друге и прежде всего о пожилых людях.

В Грузии за минувшие сутки выявили еще 1 595 новых случаев коронавируса, общее число инфицированных с начала пандемии достигло 2 803.