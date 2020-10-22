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Улица рядом с мэрией Рустави

Чем мы дышим: воздух в Рустави станет чище через два года

© Sputnik / Vladimir Umikashvili /
Общество
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Темы:
Экология в Грузии (174)
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План предусматривает государственные вложения в размере 63 миллионов лари в течение следующих 2 лет для строительства новой зеленой инфраструктуры в городе

ТБИЛИСИ, 22 окт - Sputnik. Правительство утвердило план управления качеством воздуха в Рустави (регион Квемо Картли, в 10 км от Тбилиси), который радикально улучшит состояние воздуха в ближайшие два года, заявил глава министерства по охране окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили.

По словам министра, в 2019 году впервые в истории независимой Грузии была проведена инспекция всех крупных промышленных предприятий Рустави, комплексный мониторинг состояния воздуха.

Вид на город Тбилиси - район Калаубани, старый район
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"В конечно итоге, на основе лучшего европейского опыта разработан план, который, я думаю, кардинально изменит состояние воздуха в городе Рустави к 2022 году. В плане детально прописано множество направлений, которые включают не только инфраструктурные работы, но и множество законодательных изменений, которые позволят нам, государству, эффективно управлять производством", - сказал Давиташвили.

План предусматривает вложение 63 миллионов лари от государства в течение следующих 2 лет для строительства новой зеленой инфраструктуры в городе.

Улица Атонели в центре города Тбилиси
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По словам министра, отдельно велись переговоры с представителями бизнес-сектора, которые должны установить фильтры для очистки воздуха. Их стоимость для крупных компаний может составить от 100 тысяч долларов и выше. Это позволит эффективно добиться максимальной очистки загрязненного воздуха.

"Конечно, это дополнительные расходы, но мы договорились и о сроках. Об этом бизнесу известно с начала 2020 года. Решение вступит в силу летом следующего года. Что касается стоимости, то она зависит от технологии", - сказал Давиташвили.

По данным экологических организаций, ежегодно от болезней, вызванных загрязнением воздуха, в Грузии умирают более 7 тысяч человек. При этом население страны – 3,7 миллиона человек.

Темы:
Экология в Грузии (174)


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