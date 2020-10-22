17:13 22 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8267
  • 100 RUB4.1869
  • USD3.2274
Поиск
LIVE:
Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе

Эпидемиолог предупреждает: в Грузии будет расти суточный показатель заражения COVID-19

photo: Government of Georgia / FB
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2482)
22 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/09/10/249456006.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201022/249779164/Epidemiolog-preduprezhdaet-v-Gruzii-budet-rasti-sutochnyy-pokazatel-zarazheniya-COVID-19-.html

Населению в такой реальности советуют не поддаваться панике, а научиться жить с коронавирусом, и прежде всего не расставаться с маской

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. В Грузии приблизительно 24% инфицированных коронавирусом пациентов лечатся в стационаре, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

В Грузии каждый день растут число новых случаев коронавируса. В стране 13 198 активных случаев. Из них в стационарах лежат 3 155 человек.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария
photo : Government of Georgia / FB
Ношение масок снижает вероятность инфицирования на 70% – Гахария

"Я всегда говорил, что согласно данным разных стран, стационарному лечению подлежат от 15% до 35% общего количества инфицированных. У нас тоже приблизительно такая же тенденция", - заявил Гамкрелидзе.

Гамкрелидзе отметил, что в Грузии ожидается еще больший рост новых случаев коронавируса, поскольку тенденция глобальная и отдельно Грузия с ней не сможет справиться и остановить. Исходя из этого, Гамкрелидзе еще раз призвал население использовать маску, так как вирус еще год или полтора никуда не уйдет.

"Мы должны привыкнуть, чтобы маска стала таким же атрибутом нашей жизни, как носовой платок в кармане. Маска должна быть на лице, так как более лучшую защиту медицина не смогла придумать", - подчеркнул Гамкрелидзе.

За последние 24 часа коронавирус в Грузии выявили у 1 595 человек, из них 563 случая зарегистрировано в Тбилиси. Скончались еще шесть человек, тем самым общее число умерших увеличилось до 178. Всего с начала пандемии выздоровел 9 401 человек, из них 398 за последние сутки.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2482)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Спецоперация по освобождению заложников в филиале Банка Грузии в Зугдиди
Освобождение заложников в Зугдиди: таких фото вы еще не видели
СПУТНИК_LIVE: Еженедельный брифинг Марии Захаровой
Прямая трансляция - Еженедельный брифинг Марии Захаровой
Тарифы на посылки в Грузии и других странах
Тарифы на посылки в Грузии и других странах
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться