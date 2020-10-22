Грузия получит дополнительную партию вакцины от гриппа 25 октября

Подготовка к сезону гриппа идет полным ходом: в Грузию до конца ноября будет завезено 133 тысячи доз вакцины от гриппа

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Дополнительная партия вакцины от гриппа будет доставлена в Грузию 25 октября, об этом на брифинге заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

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В частности, будет завезено 77 тысяч доз четырехкомпонентной вакцины. Грузия уже получила 25 тысяч доз, которые распределены по стране. Эта партия рассчитана на иммунизацию риск-групп.

В начале ноября в страну будет завезено еще 110 тысяч доз вакцин, а в середине ноября еще 23 тысячи доз. Частный сектор закупит 40 тысяч доз.

"Таким образом, думаем, что конец октября – ноябрь будет активным периодом иммунизации против гриппа. Однако прививаться от гриппа можно в течение всего периода. Поэтому никогда не поздно, но лучше сделать прививку сейчас", - заявил Гамкрелидзе.

Прививку от гриппа в Грузии пока сделали 5 тысяч человек, входящих в группу риска.

К группе риска относятся беременные, обитатели домов для престарелых и детских домов, педагоги детских садов, больные с ВИЧ, гепатитом С, а также больные, находящийся на диализе, медперсонал, больные диабетом и другими хроническими заболеваниями, астмой, люди старше 65 лет с сопутствующими заболеваниями. Прививку смогут сделать и лица старше 45 лет с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В Грузии вакцинировать от гриппа начали с 2014 года, каждый раз увеличивая закупаемые партии вакцин.

Грипп и коронавирус имеют схожие характерные симптомы – это высокая температура, кашель, боль в горле и мышцах, головная боль и другие. Что касается непосредственно COVID-19, то одним из наиболее отличительных симптомов этого вируса является потеря обоняния и вкуса. Однако дать точный ответ, заболели вы коронавирусом или гриппом, сможет только лабораторный тест.