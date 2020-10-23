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Путешественники и персонал в масках в тбилисском аэропорту. Так они пытаются защитить себя от коронавируса

Новые правила въезда для иностранцев в Грузию: кому не нужен карантин

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Коронавирус в Грузии: последние новости (2485)
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Sputnik Грузия
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Гражданам Грузии, прибывающим из 13 европейских стран, не придется проходить карантин по приезде в страну при наличии отрицательного ПЦР-теста

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Правительство Грузии изменило правила прохождения карантина для иностранных граждан, и сейчас часть иностранцев и граждан Грузии больше не будут попадать в карантинные зоны.

Согласно новым правилам, гражданам Грузии, прибывающим из 13 европейских стран, и членам их семей не придется проходить карантин по приезде в страну при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сделанного в течение 72 часов.

Флаги Грузии и Европы на площади Европы в центре грузинской столицы
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Речь идет о приезжих из Испании, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Греции, Швеции, Хорватии, Италии, Кипра, Словении и Исландии.

Граждане Грузии и члены их семей при наличие теста на коронавирус будут проходить лишь самоизоляцию в течение 8 дней. Если теста не будет в наличии, то карантин обязателен.

То же самое касается и граждан вышеуказанных стран и имеющих вид на жительство в этих странах, но только если они прибудут из этих стран воздушным путем.

А вот иностранным студентам карантин понадобится даже при обязательном наличии тестирования на коронавирус. При этом карантин они будут оплачивать сами.

Кому не нужен карантин

Карантин в Грузии не проходят члены официальных делегаций стран и международных организаций, которым достаточно иметь документ о прохождения тестирования на коронавирус.

Пассажирские самолеты на стоянке на аэродроме в тбилисском международном аэропорту
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Также карантин не проходят граждане Германии, Франции, Литвы, Латвии и Эстонии, также лица с постоянным видом на жительство, когда они прибывают в Грузию из этих стран воздушным путем. У них также должен быть сдан тест на коронавирус, или они могут сделать тест уже в Грузии.

Однако если эти граждане в течение 14 дней до приезда в Грузию были за пределами зеленой зоны, то они подлежат карантину и изоляции.

Зеленой зоной Грузия считает: Германию, Францию, Литву, Латвию, Эстонию, Испанию, Люксембург, Нидерланды, Польшу, Португалию, Румынию, Грецию, Швецию, Хорватию, Италию, Кипр, Словению и Исландию.

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Коронавирус в Грузии: последние новости (2485)


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