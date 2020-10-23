Выборы в зонах карантина: главные правила и процедура голосования

Спецгруппы будут выполнять функции избирательных комиссий, а следить за их работой будут наблюдатели от местных и международных организаций и представители СМИ

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Выборы в зонах карантина и стационарах пройдут в соответствии с требованиями норм безопасности и прозрачности выборов, говорится в постановлении ЦИК Грузии.

По предварительным данным в Грузии к выборам 31 октября будет открыто 127 избирательных участков в зонах карантина и стационарах, где проходят лечение инфицированные коронавирусом.

Выборы на местах будут проводить специальные группы из минимум 12 человек. В эти спецгруппы не будут входить люди старше 60 лет и люди, которым противопоказано или трудно носить маску.

Спецгруппы будут выполнять функции избирательных комиссий. Следить за их работой будут наблюдатели от местных и международных организаций и представители СМИ. Число наблюдателей ограничено - для местных организаций по одному наблюдателю на одну избирательную урну, для международных - один наблюдатель и переводчик. Что касается представителей СМИ, то каждая организация имеет право послать группу из не более двух человек. При этом в ряды наблюдателей и журналистов не смогут попасть те лица, которые не могут носить маску.

Что касается избирателей, то их список составит Избирательная комиссия и туда войдут проходящие лечение от коронавируса в стационарах, инфицированные коронавирусом, находящиеся в зоне карантина, инфицированные коронавирусом, проходящие лечение на дому, проходящие обязательный карантин, врачи и персонал работающие в день выборов в зонах карантина или стационарах.

Как будут проходить выборы

Спецучастки откроются в 7 утра, а к восьми утра начнется голосование при помощи переносной урны, которое продлится до 20:00.

Подсчет голосов будут проводить сами спецгруппы, а результат отправлять фотографией на участки.

Меры безопасности

Все члены спецгруппы, наблюдатели и представители СМИ будут в масках, щитах, одноразовых халатах, перчатках и бахилах.

В комнате спецгрупп будут стоять дезинфекторы и обрабатываться будут все поверхности, в том числе урны для голосования. Маски надо будет менять, а руки обрабатывать средствами дезинфекции.

Во время процедуры голосования, спецгруппы не будут входить в квартиры, номера, комнаты избирателей.

Перед началом голосования они должны продезинфицировать урну для голосования, ручки двери и другие поверхности.

Избиратель должен будет также быть в маске и обработать руки дезинфектором, но при этом он обязан один раз показать лицо на расстоянии 1,5 метра от членов спецгруппы.

Избирателю передается бюллетень без непосредственного контакта и между ним и членами спецгруппы должна быть дистанция 1,5-2 метра.

Паспорт или удостоверение личность избиратель тоже не будет передавать в руки, а только показывать.

Ручку для заполнения бюллетеня избиратель получит индивидуально. После голосования урна снова будет продезинфицирована.

По последним официальным данным, в карантине находятся 4 408 человек, в стационарах - 3 155 человек, а гостиницах - 1 848 человек.

С начала пандемии в Грузии выявлено 22 803 инфицированных коронавирусом, из них 9 401 выздоровели, а 178 - скончались.