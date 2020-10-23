Высший совет юстиции Грузии меняет секретаря

Выборы нового секретаря совета юстиции состоятся 30 октября на внеочередной конференции судей. Кандидаты пока не называются

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Георгий Микаутадзе покинул пост секретаря Высшего совета юстиции Грузии в связи с переходом на другую работу.

Пленум Верховного суда Грузии избрал Микаутадзе председателем палаты по гражданским делам.

Согласно законодательству, данная должность несовместима с постом секретаря совета юстиции. Микаутадзе покинул занимаемую должность именно по этой причине.

Нового секретаря высшего совета юстиции выберут 30 октября на 28-й внеочередной конференции судей.

Микаутадзе был избран секретарем Высшего совета юстиции 24 июня 2017 года.

Георгий Микаутадзе четыре года проработал в прокуратуре до того, как в 2012 году стал судьей Тбилисского городского суда. На пост председателя суда он был назначен в марте 2016 года. А в апреле 2017 стал членом Высшего совета юстиции.

Высший совет юстиции – это независимый орган, контролирующий все процессы в судебной системе Грузии. В компетенцию совета, среди прочего, входят вопросы назначения судей в общие суды, повышение квалификации и оценка их дисциплины.