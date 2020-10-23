Высший совет юстиции Грузии меняет секретаря

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Георгий Микаутадзе покинул пост секретаря Высшего совета юстиции Грузии в связи с переходом на другую работу.
Пленум Верховного суда Грузии избрал Микаутадзе председателем палаты по гражданским делам.
Согласно законодательству, данная должность несовместима с постом секретаря совета юстиции. Микаутадзе покинул занимаемую должность именно по этой причине.
Нового секретаря высшего совета юстиции выберут 30 октября на 28-й внеочередной конференции судей.
Микаутадзе был избран секретарем Высшего совета юстиции 24 июня 2017 года.
Георгий Микаутадзе четыре года проработал в прокуратуре до того, как в 2012 году стал судьей Тбилисского городского суда. На пост председателя суда он был назначен в марте 2016 года. А в апреле 2017 стал членом Высшего совета юстиции.
Высший совет юстиции – это независимый орган, контролирующий все процессы в судебной системе Грузии. В компетенцию совета, среди прочего, входят вопросы назначения судей в общие суды, повышение квалификации и оценка их дисциплины.