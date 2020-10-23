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Пандемия коронавируса COVID 19 - врачи в клинике изучают снимок легких

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1759

© AP Photo / Emrah Gurel
Общество
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2487)
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Sputnik Грузия
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За последние 24 часа скончались еще пять человек, из ковид-клиник страны выписаны 350 пациентов, а с начала пандемии вылечился 9 751 человек

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 759, скончались пять человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 24 562 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 350 человек, с начала пандемии вылечился 9 751 пациент. Скончались 183 человека.

В карантине в данное время находятся 4 408 человек, в стационарах – 3 155, в ковид-гостиницах – 1 848.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

22 октября суточный показатель новых инфицированных составлял 1 595 человек.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2487)


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