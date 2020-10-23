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Вид на город Тбилиси - Дом Юстиции, в здании которого расположены Национальный банк и министерство энергетики

В Грузии свидетельства о регистрации гражданских актов будут выдавать в электронном виде

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Агентство развития госсервисов продолжает расширять сеть электронных услуг гражданам - с будущего года в электронном формате можно будет получить еще семь видов документов

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Регистрация нескольких видов гражданских актов и получение соответствующего свидетельства станет возможно посредством заполнения электронной формы, сообщает пресс-служба министерства юстиции Грузии.

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Соответствующий пакет законодательных поправок уже утвержден. Согласно новому закону, регистрация и получение свидетельств семи видов гражданских актов, а именно свидетельства о рождении, о регистрации брака, о разводе, об усыновлении, о смене имени либо фамилии, о смерти станет возможна в электронной форме. Новые регуляции вступят в силу с 1 февраля 2021 года.

Для получения соответствующего свидетельства нужно будет заполнить электронную заявку на сайте Агентства развития гражданских сервисов, после чего заявитель получит индивидуальный регистрационный номер и соответствующий идентификационный код, с помощью которого уже на портале www.my.gov.ge он сможет скачать с любой точки уже опубликованное свидетельство о регистрации гражданского акта.

© photo by Alexander Imedashvili, NEWSGEORGIA
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Как говорится в информации Минюста, это значительно облегчит гражданам прохождение многих процедур, в частности, сбора пакета документов для поездки за границу, сэкономит их время и финансы.

Главная цель новых поправок - увеличить доступность госсервисов для граждан с использованием современных технологий. При этом в Минюсте подчеркивают, что личные данные каждого гражданина будут максимально защищены.

Агентство развития госсервисов является одним из ведущих ведомство в стране по предоставлению государственных услуг и внедрению электронного управления. В рамках реформы надежного электронного обслуживания с мая 2018 году в Грузии вступил в силу Закон об электронном документе и надежном электронном обслуживании.

Внедрение и развитие электронных сервисов значительно сократили бумажный документооборот и повысил степень защиты документации.



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