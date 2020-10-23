Большая часть новых случаев COVID-19 выявлена в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. В Грузии за последние сутки выявили 1 759 новых случаев коронавирусной инфекции, из них большая часть (686) зафиксирована в Тбилиси.
Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 23 октября>>
Что касается остальных регионов, то на втором месте по количеству новых инфицированных в Грузии находится черноморский край Аджария, далее следует Имерети.
|Регион
|Число новых случаев COVID-19
|Аджария
|487
|Имерети
|356
|Квемо Картли
|36
|Шида Картли
|35
|Гурия
|17
|Самегрело - Земо-Сванети
|69
|Кахети
|24
|Мцхета-Мтианети
|12
|Самцхе-Джавахети
|30
|Рача-Лечхуми
|7
Количество активных инфицированных составляет 14 421, из них 3 234 пациента лечатся в больницах, 9 162 - на дому.
Количество тяжелых пациентов составляет 397, среди них в Тбилиси - 201, в Аджарии - 80.
К аппарату искусственного дыхания подключены 82 человека, из них в Тбилиси - 53, а в Аджарии - 12.
Еще 2 025 человек находятся в ковид-гостиницах, из них 1 110 человек - в Аджарии, 676 - в Тбилиси.
С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 24 562 случая заражения, из них выздоровели 9 751 пациент, скончались - 183.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.