Большая часть новых случаев COVID-19 выявлена в Тбилиси

На втором месте по количеству новых инфицированных в Грузии находится черноморский край Аджария, далее следует Имерети

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. В Грузии за последние сутки выявили 1 759 новых случаев коронавирусной инфекции, из них большая часть (686) зафиксирована в Тбилиси.

Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 23 октября>>

Что касается остальных регионов, то на втором месте по количеству новых инфицированных в Грузии находится черноморский край Аджария, далее следует Имерети.

Регион Число новых случаев COVID-19 Аджария 487 Имерети 356 Квемо Картли 36 Шида Картли 35 Гурия 17 Самегрело - Земо-Сванети 69 Кахети 24 Мцхета-Мтианети 12 Самцхе-Джавахети 30 Рача-Лечхуми 7

Количество активных инфицированных составляет 14 421, из них 3 234 пациента лечатся в больницах, 9 162 - на дому.

Количество тяжелых пациентов составляет 397, среди них в Тбилиси - 201, в Аджарии - 80.

К аппарату искусственного дыхания подключены 82 человека, из них в Тбилиси - 53, а в Аджарии - 12.

Еще 2 025 человек находятся в ковид-гостиницах, из них 1 110 человек - в Аджарии, 676 - в Тбилиси.

С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 24 562 случая заражения, из них выздоровели 9 751 пациент, скончались - 183.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.