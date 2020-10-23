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Большая часть новых случаев COVID-19 выявлена в Тбилиси

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2491)
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На втором месте по количеству новых инфицированных в Грузии находится черноморский край Аджария, далее следует Имерети

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. В Грузии за последние сутки выявили 1 759 новых случаев коронавирусной инфекции, из них большая часть (686) зафиксирована в Тбилиси.

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Что касается остальных регионов, то на втором месте по количеству новых инфицированных в Грузии находится черноморский край Аджария, далее следует Имерети.

 Регион  Число новых случаев COVID-19
 Аджария  487
 Имерети   356
 Квемо Картли  36
 Шида Картли   35
  Гурия  17
 Самегрело - Земо-Сванети  69
 Кахети  24
 Мцхета-Мтианети  12
 Самцхе-Джавахети  30
 Рача-Лечхуми  7

Количество активных инфицированных составляет 14 421, из них 3 234 пациента лечатся в больницах, 9 162 - на дому. 

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© photo: Sputnik / Evgeny Biatov
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Количество тяжелых пациентов составляет 397, среди них в Тбилиси - 201, в Аджарии - 80.

К аппарату искусственного дыхания подключены 82 человека, из них в Тбилиси - 53, а в Аджарии - 12.

Еще 2 025 человек находятся в ковид-гостиницах, из них 1 110 человек - в Аджарии, 676 - в Тбилиси.

С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 24 562 случая заражения, из них выздоровели 9 751 пациент, скончались - 183.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2491)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Грузия


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